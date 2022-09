Cláudio Humberto Agregado semanal mostra Lula 7,1% à frente

Por Cláudio Humberto | 17 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Levantamento da Potencial Inteligência para o Diário do Poder, que agrega as pesquisas eleitorais realizadas nos Estados para presidente , aponta que a diferença entre o petista Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu na última semana e foi para 7,1 pontos: 42,4% a 35,3%. Ciro Gomes (PDT) continua em terceiro com 7,4%, e Simone Tebet (MDB) aparece com 4,2%. Na semana passada ela registrava 3,6%.

Os outros

O índice de indecisos é o menor desde o início do estudo, há 13 semanas: 4,3%. Brancos e nulos são 4,9%, em média.

Diferenças regionais

A diferença entre Bolsonaro e Lula é a maior no Nordeste (57% a 23,8%) e no Centro-Oeste, onde o atual presidente lidera por 48,1% a 30,3%.

Atualização

Um total de 14 novas pesquisas foram incluídas na média da Potencial, esta semana, que considera quase 38 mil entrevistas em mil municípios.

Indício forte

“O desempenho dos candidatos [em SP, MG, RJ, BA e RS] indicará fortemente o resultado das urnas” diz José Carlos Leite, da Potencial.

Queima de madeira vira “energia verde” na Europa

Os mesmos que apontam dedos para criticar o Brasil pela “destruição” da Amazônia agora estão considerando queima de madeira na Europa como um “sacrifício” das florestas. A hipocrisia vai mais além: de acordo com a plataforma Our World in Data, o Brasil emite menos CO², 467,3 milhões de toneladas, que muitos dos seus críticos, como Canadá (535,8 milhões), Alemanha (644,3 milhões) e EUA (4,71 bilhões de toneladas).

Números x narrativas

Apesar das acusações, o Brasil reduziu 16,2% das emissões de CO² na atmosfera desde 2014, quando eram 557,9 milhões de toneladas.

De quem é a culpa?

China com 10,6 bilhões de toneladas, EUA (4,71) e Rússia (1,58) juntos têm 48,7% das emissões globais. O Brasil responde por apenas 1,3%.

O Brasil “destrói”, mas…

…a manchete do Estadão sobre o tema foi um primor de benevolência: “Europa sacrifica florestas ancestrais para combater crise de energia”.

Sem explicações

Sobre empresários do grupo de WhatsApp, Alexandre de Moraes cita em decisão a “verificação de eventual financiamento de atos criminosos” no Dia 7. E não se deu ao trabalho de apontar os supostos atos criminosos.

Erro primário

É indigente a “inteligência” da campanha de Haddad (PT). Passou a atacar o governador de São Paulo para tentar isolar Tarcísio de Freitas, e acabou por reativar o antipetismo do eleitor tucano, catapultando Rodrigo Garcia (PSDB) e até ajudando o candidato bolsonarista nas pesquisas.

Lembra 2018

Além de contribuir com apenas R$ 1 milhão na campanha de Lula, o PSB do neosocialista Geraldo Alckmin também não ajudou muito para as redes sociais: o grupo oficial dele no Telegram tem só 331 membros.

Acento incorporado

Residente em São Paulo há décadas, o alagoano Aldo Rebelo, que disputa o Senado pelo PDT, adotou o acento que o nordestino não reconhece. Em entrevista ao BandNews TV, chamou “e” de “ê”.

Esforço descompensado

Petista Lula lista oficialmente mais de 40 sites na internet e perfis de redes sociais para a campanha. Já o presidente Bolsonaro tem 13 sites e perfis oficiais ligados à campanha… e quase o triplo de seguidores totais.

STF presencial

No primeiro dia após a ministra Rosa Weber assumir a presidência, o STF reabriu o plenário e as turmas ao público. “Após mais de dois anos de restrições por causa da pandemia”, justificou.

Febre quente

Os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo são uma febre tão grande em Brasília que escolas estão pedindo a pais e alunos para restringirem os horários de trocas de figurinhas durante o horário das aulas.

Respeito se cobra

Dois times amadores de futebol na Inglaterra são investigados pela liga por terem realizado um jogo no fim de semana após a morte de Elizabeth II, durante o período de luto oficial. Podem ser penalizados.

Pensando bem…

…enquanto o TSE só vê “fake news” nas redes sociais, os mentirosos profissionais deitam e rolam no horário eleitoral.

PODER SEM PUDOR

A dona da voz

Interventor em Minas, Benedito Valadares era apaixonado pela voz melodiosa de uma locutora de Belo Horizonte, como lembra o escritor Petrônio Souza. Mas se a voz era bonita, a moça era feia de dar dó. Como a paixão é cega, os assessores de Valadares resolveram promover um encontro da locutora com o fã ilustre. Foi um desastre: ao ser apresentado à moça, no Lacmè, antigo “point” político e cultural da cidade, a paixão de Valadares parece ter entrado em estado de choque. Ele apenas balbuciou: “É este fantasma que tem aquela voz maravilhosa?” A pobre locutora morreu com raiva do fã que preferia não ter conhecido.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto