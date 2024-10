Brasil Lula cobra pedido de desculpas do presidente da Argentina por dizer “muita bobagem”

Relação entre os dois é estremecida desde o início. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nessa quarta-feira (26) um pedido de desculpas do presidente da Argentina, Javier Milei, afirmando que o mandatário do país vizinho disse “muita bobagem”. Lula disse que ainda não conversou com Milei porque considera que o argentino tem que pedir desculpas a ele próprio e ao Brasil.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Milei fez uma série de ataques a Lula durante sua campanha à Presidência da Argentina, chamando o brasileiro de comunista, ladrão e corrupto.

Questionado sobre os comentários de Lula, o porta-voz de Milei, Manuel Adorni, disse em entrevista coletiva que o governo argentino respeita o líder brasileiro, mas que Milei não fez nada de que deveria se arrepender, “pelo menos por enquanto”.

Adorni acrescentou que Milei “cumprimentou cordialmente” Lula quando os dois tiveram um “encontro casual” na cúpula do G7 na Itália no início deste mês, mas lembrou que não tiveram conversas bilaterais.

Cartas

Em meados de abril, Milei, enviou pela segunda vez uma carta ao presidente brasileiro. Fontes do Itamaraty informaram que o documento foi entregue, no dia 15 de abril, pela chanceler do País vizinho, Diana Mondino, ao Ministro das Relações Exteriores, Mauro Viera.

Segundo integrantes da diplomacia brasileira, nessa carta, Milei pontua a “centralidade” das relações bilaterais entre os países para a Argentina.

O envio de correspondências em uma viagem oficial é comum na diplomacia. Na primeira carta encaminhada por Milei, em novembro de 2023, o presidente argentino convidou Lula a comparecer à cerimônia de sua posse. Na ocasião, Lula declinou do convite e o Brasil foi representado por seu ministro das Relações Exteriores.

Vieira e Mondino já se encontraram duas vezes no Brasil. Na primeira visita, no ano passado, a chanceler argentina ainda não havia sido nomeada.

Desta vez, segundo o Itamaraty, a reunião bilateral com a representante do governo da Argentina tratou de temas como a infraestrutura física nas fronteiras, a cooperação em assuntos de energia e de defesa, a hidrovia Paraguai-Paraná, além do fortalecimento do Mercosul e dos processos de integração regional.

Diana Mondino

A chanceler, ainda em abril comentou os embates entre o empresário Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal (STF). Ela frisou que a Argentina jamais vai interferir no processo democrático de outro País.

“Os temas internos e judiciais de cada País são os próprios de cada País. O governo argentino jamais vai interferir no processo democrático ou processo judicial de cada país. Confiamos na justiça de cada país. E nós defendemos a liberdade de expressão em todos os sentidos”, afirmou a ministra.

No período, Musk fez uma série de críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. O empresário ameaçou liberar contas na rede social que haviam sido bloqueadas por decisões judiciais. As postagens levaram Moraes a incluir o empresário no inquérito das milícias digitais.

Já Milei, ofereceu ajuda a Musk para lidar com a disputa envolvendo o X no Brasil. Milei e Musk se encontraram nos Estados Unidos. No Itamaraty, a avaliação é de que Diana Mondino é mais moderada que Javier Milei e, por isso, tenta tirar o foco das polêmicas causadas por falas do presidente. As informações são da CNN.

