Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Presidente participou da inauguração do primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, em evento nesta terça-feira (02), os investimentos em educação como forma de se combater o “negacionismo”. Na ocasião, Lula também voltou a dizer que as políticas educacionais são ferramenta para impedir que os jovens entrem para o crime organizado.

“O momento que nós estamos vivendo é um momento delicado na história do Brasil. Eu tenho 78 anos e não conheci nenhum momento de negacionismo, de mentira, de ódio, de fake news, como a gente vive hoje. Então se a gente não investir na educação, a gente está dando de graça para os negacionistas, para o crime organizado, os nossos jovens”, disse.

O petista participou na manhã desta terça-feira da inauguração do primeiro curso de graduação do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), no Rio de Janeiro.

Falando sobre o papel do Estado em garantir o acesso à educação, Lula destacou que “o que o governo faz é tentar abrir a porta, mas quem tem que atravessar a porta e seguir o caminho são vocês [estudantes]”.

“Durante muitas décadas e muitos séculos, a elite que dirigia esse país não imaginava filho de pobre, filho de classe média, estudar. Quem estudava é quem podia mandar seus filhos para Paris, para Londres, para Madrid, para Harvard. E nós queremos que os nossos jovens estudem aqui”, afirmou.

Lula participará da cerimônia de anúncio do início das obras de dragagem do Canal de São Lourenço, em Niterói. No final do dia, ainda na capital fluminense, Lula comparecerá ao ato de filiação da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ao PT.

