Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul investirá R$ 13,4 milhões em bolsas de iniciação científica e tecnológica

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Período de submissão de propostas vai de 3 de abril a 22 de maio Foto: Agência Brasil . (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul), vinculada à Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia), lançou, nesta terça-feira (02), o Probic/Probiti (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica e de Inovação), com um investimento total de R$ 13,4 milhões. Destinadas a alunos de graduação, as bolsas terão valor de R$ 700 mensais, com vigência a partir de 2 de setembro de 2024 e duração máxima de 12 meses.

O objetivo do programa é proporcionar a qualificação de recursos humanos do Estado, promovendo, desde a graduação, o interesse por pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Além de promoverem o engajamento de estudantes no processo de investigação científica, contribuindo para a formação de profissionais altamente qualificados, as bolsas complementam a formação acadêmica do aluno, priorizando o intercâmbio de conhecimento com os professores.

A previsão é de que 1,6 mil estudantes de graduação sejam beneficiados. Os recursos visam atender às demandas de ICTs (Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação) interessadas em obter cotas de bolsas destinadas a alunos de cursos de graduação.

Inscrições

As universidades poderão submeter propostas a partir de quarta-feira (03) até 22 de maio de 2024, por meio do SigFapergs, conforme os requisitos do programa e da documentação exigida no sistema.

