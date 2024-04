Porto Alegre Pesquisa de Mobilidade tem cronograma alterado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

O objetivo é auxiliar no planejamento urbano e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o transporte e a infraestrutura de Porto Alegre

A Smmu (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) informa alteração na programação da Pesquisa de Mobilidade para esta semana, a partir da análise do impacto gerado no trânsito nesta terça-feira (02), no sentido interior/Capital da Castelo Branco, em Porto Alegre.

Nesta tarde, a pesquisa programada para a avenida Castelo Branco será transferida para Sertório, próximo à Frederico Mentz, nos dois sentidos. A pesquisa será aplicada no local das 15h às 18h.

Na quarta-feira (03), a pesquisa ocorrerá das 7h às 10h na Sertório e, no turno das 15h às 18h, na avenida Castelo Branco, no sentido Capital/ interior, próximo à Sertório, e, no sentido interior-Capital, na alça de acesso da João Moreira Maciel. Na quinta-feira, (04), será feita das 8h30 às 11h30 na Castelo Branco, nos mesmos pontos realizados na quarta, e se repetirá no local no turno da tarde.

A pesquisa de mobilidade começou em agosto do ano passado e tem como objetivo auxiliar no planejamento urbano e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o transporte e a infraestrutura de Porto Alegre. Essas pesquisas, denominadas Pesquisas de Linha de Contorno (LC), englobam tanto as entrevistas de Origem e Destino (OD) quanto a Pesquisa de Ocupação Visual (OV), ambas realizadas na via.

“Desde as primeiras horas da manhã analisamos o fluxo e, devido ao impacto, estamos promovendo mudanças. Além de modificar o cronograma, os nossos agentes estão orientados a suspender temporariamente a pesquisa para melhorar a fluidez”, destaca o secretário Adão de Castro Júnior.

Formato da pesquisa de contorno

As abordagens são feitas com motoristas e passageiros de veículos selecionados. Nestes locais, alguns veículos serão abordados em formato de blitz, onde serão entrevistados os motoristas e passageiros de automóveis, caminhões e motos.

As perguntas abordarão detalhes da viagem em curso, tais como origem e destino, horário de partida e previsão de chegada, bem como a frequência e motivo da viagem. Além disso, é feita a pesquisa de Ocupação Visual, que contabiliza o número de ocupantes em alguns veículos que passarem pelo ponto.

Pesquisa Domiciliar

Em paralelo segue a pesquisa domiciliar. Ela ocorre de terça a sábado, das 11h às 19h, em domicílios previamente selecionados. Os bairros a serem visitados nas próximas semanas são: Camaquã, Vila Nova, Cavalhada, Nonoai, Cristal, Teresópolis, Cascata, Glória, Restinga, Belém Velho, Jardim Carvalho, Cristo Redentor, Vila Ipiranga, Jardim Lindóia, São Sebastião, Rubem Berta, Santa Rosa de Lima, Mário Quintana, Moinhos de Vento, Mont’ Serrat, Praia de Belas, Farrapos, Humaitá, Navegantes, São João, Passo da Areia e Sarandi.

Sobre os pesquisadores

Os pesquisadores estão identificados com coletes que contêm etiqueta de identificação da Pesquisa de Mobilidade e todos os pesquisadores possuem credenciais próprias com nome, sobrenome e RG. A identidade dos pesquisadores pode ser confirmada através do contato da EPTC (118) e também pelos contatos do Consórcio (51) 99241-7302 e (11) 3097-8112. Ao serem recebidos, os pesquisadores se identificam, entregam o folder e explicam o motivo e a importância da pesquisa.

