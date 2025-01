Bruno Laux Lula deve confirmar nos próximos dias indicação de Sidônio Palmeira para substituir Paulo Pimenta na Secom da Presidência

Por Bruno Laux | 4 de janeiro de 2025

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Mudança iminente

Dando início às mudanças na Esplanada previstas para 2025, o presidente Lula deve bater o martelo em breve sobre a indicação do publicitário Sidônio Palmeira para a Secom da Presidência. O marqueteiro foi chamado para uma conversa com o líder do Planalto nos próximos dias, ao lado do atual líder da pasta, Paulo Pimenta, para tratar do futuro do comando da secretaria.

Remanejamento ministerial

Ainda que com a saída praticamente confirmada da Secretaria de Comunicação, o ministro Paulo Pimenta deve ser remanejado para outro cargo de relevância vinculado ao Executivo. Figura de ampla confiança do presidente Lula, o gaúcho é cotado para assumir o comando da Secretaria-Geral da Presidência ou até mesmo a liderança do governo na Câmara dos Deputados.

Portas abertas

Após a ampla repercussão da sinalização de interesse do cantor Gusttavo Lima no Palácio do Planalto, o União Brasil e o PP revelaram que iniciaram tratativas de filiação com o artista. As presidências das duas legendas confirmaram que, antes do anúncio público da intenção, já haviam dialogado com o goiano sobre sua eventual participação nas siglas.

Candidata potencial

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro segue sendo mencionada por lideranças bolsonaristas como uma possível candidata ao Planalto em 2026, seja como líder de chapa ou como vice. Atual presidente do PL Mulher, a esposa de Jair Bolsonaro também é cotada para uma eventual candidatura ao Senado Federal pelo DF.

Visita cobrada

O presidente Lula deve visitar entre janeiro e fevereiro um assentamento de reforma agrária, atendendo à solicitação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A entidade vem pressionando pela presença do chefe do Executivo em um dos espaços do gênero, os quais ainda não visitou desde o início do atual mandato.

Retorno ao Planalto

Depois de dias trabalhando na Granja do Torto e no Palácio da Alvorada, o presidente Lula deve voltar a despachar do Palácio do Planalto na segunda-feira. O chefe do governo federal retoma os trabalhos na sede do Executivo em meio ao alvoroço em Brasília relacionado à questão das emendas parlamentares, assim como em paralelo às expectativas externas sobre uma possível reforma ministerial.

Dólar em alta

O dólar comercial encerrou a sexta-feira com leve alta, cotado a R$6,183, após passar o dia oscilando entre subidas e descidas. A variação é explicada por economistas como reflexo da agenda esvaziada do dia, somada à baixa liquidez do mercado, além dos desdobramentos do cenário econômico norte-americano.

Estatal aeroespacial

O Executivo federal publicou nesta sexta-feira a lei que autoriza a criação de uma subsidiária da estatal NAV Brasil. A instituição será destinada à exploração econômica da infraestrutura e navegação aeroespaciais, assim como ao desenvolvimento de projetos e equipamentos da área e apoio ao controle aeroespacial.

No aguardo

O Ministério Público Militar segue aguardando o posicionamento da Procuradoria-Geral da República sobre a possível existência de crimes militares no inquérito que apura a trama golpista articulada em 2022, no governo Bolsonaro. Caso sejam identificadas condutas do tipo, os casos específicos deixarão o Supremo Tribunal Federal para serem julgados na Justiça Militar.

Calor recorde

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia divulgados nesta semana apontaram 2024 como o ano mais quente já registrado no Brasil. Ao longo do ano passado, o país atingiu a média de 25,02°C, considerada a maior desde o início da série histórica do órgão, em 1961.

Apreensão de vapes

Cerca de 2 milhões de cigarros eletrônicos foram apreendidos no Brasil pela Receita Federal ao longo de 2024. Proibidas no país desde 2009, a comercialização, importação e propaganda de dispositivos do tipo tiveram sua restrição reiterada em uma resolução da Anvisa publicada em abril do ano passado.

Segurança online

Tramita na Comissão de Comunicação Digital do Senado um projeto do senador Ciro Nogueira (PP-PI) que visa coibir fraudes em plataformas de venda online. O texto altera o Marco Civil da Internet, estabelecendo novas regras para anúncios em plataformas e reforçando direitos e segurança nas compras digitais.

Prazo estendido

A Secretaria Nacional de Trânsito decidiu prorrogar para o final de março o prazo para o exame prático de direção veicular para os candidatos à habilitação que concluíram a carga horária mínima de aulas práticas até 31 de dezembro de 2024. A decisão ocorre frente a uma série de decisões judiciais que prorrogaram o período em alguns Estados, devido à falta de vagas para provas, ainda em consequência da pandemia.

Secretários confirmados

O prefeito Sebastião Melo confirmou nesta sexta-feira mais dois nomes que vão compor o secretariado da gestão municipal de Porto Alegre no mandato 2024/2028. A médica veterinária Tatiana Guerra ocupará o Gabinete da Causa Animal do município, enquanto o ex-secretário de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo, Juliano Passini, ficará à frente da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano.

Cadastro de celulares

Começou a valer nesta semana em Porto Alegre a lei que obriga os estabelecimentos comerciais que consertam ou vendem celulares a manter cadastro atualizado dos aparelhos em sua posse ou propriedade. Os comércios terão até o final de fevereiro para regularizar a inscrição, que deverá reunir informações detalhadas como o nome, CPF, endereço e contato do cliente, além do modelo, marca e número IMEI do celular.

(@obrunolaux)

