Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

De acordo com o governo americano, Biden elogiou a força das instituições democráticas brasileiras após eleições “livres, justas e confiáveis” Foto: Adam Schultz/The White House) De acordo com o governo americano, Biden elogiou a força das instituições democráticas brasileiras após eleições “livres, justas e confiáveis”. (Foto: Adam Schultz/The White House) Foto: Adam Schultz/The White House)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (31) em sua conta no Twitter que tratou no telefonema que teve nesta tarde com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de fortalecimento da democracia, meio ambiente e da cooperação entre Brasil e EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, telefonou ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e parabenizou o petista pela vitória na eleição presidencial deste domingo (30).

“Conversei hoje por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Falamos sobre o fortalecimento da democracia no Brasil, a preservação do meio ambiente e a nossa vontade de ampliarmos a cooperação entre os nossos países”, escreveu o petista, após vencer o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial no domingo.

De acordo com o governo americano, Biden elogiou a força das instituições democráticas brasileiras após eleições “livres, justas e confiáveis”.

Líderes mundiais

Durante a ligação, eles discutiram sobre o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos e se comprometeram a continuar trabalhando juntos para enfrentar desafios como o combate às mudanças climáticas, a segurança alimentar, a promoção da inclusão e democracia e a gestão da migração regional.

Além do presidente americano, chefes de estado como o da França, Emmanuel Macron; Alemanha, Olaf Scholz; Reino Unido, Rishi Sunak; e Argentina, Alberto Fernández, já parabenizaram Lula pela vitória na eleição.

Durante a campanha, o petista destacou a sua boa relação com mandatários internacionais.

