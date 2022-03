Política Lula e Alckmin avaliam lançamento de chapa presidencial em 9 de abril

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

A ideia discutida entre as duas siglas é que o evento seja promovido em São Paulo, com discursos de ambos Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação A ideia discutida entre as duas siglas é que o evento seja promovido em São Paulo, com discursos de ambos. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O PT e o PSB avaliam promover no dia 9 de abril o evento de lançamento da dobradinha eleitoral entre Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin para a disputa presidencial deste ano.

A ideia discutida entre as duas siglas é que o evento seja promovido em São Paulo, com discursos de ambos, e com as presenças de lideranças de esquerda e representantes da sociedade civil.

Na próxima quarta-feira (23), o PSB promoverá na capital federal evento de filiação do ex-governador paulista ao partido. Segundo relatos, o PT informou ao PSB que o ex-presidente petista não irá comparecer.

E de acordo com essas fontes, na avaliação de dirigentes das duas legendas, a ausência de Lula se deve a uma avaliação de que o protagonista do evento é Alckmin e que a presença do petista poderia tirar os holofotes do ex-tucano.

De acordo com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, além de Alckmin, devem se filiar ao PSB na próxima quarta-feira o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSDB), e o senador Dário Berger (MDB-SC). Eles devem ser candidatos a governador pelo Maranhão e por Santa Catarina, respectivamente.

Os quatro governadores da legenda confirmaram presença no evento de filiação de Alckmin, que deve ter também o comparecimento de aliados do ex-governador de São Paulo.

