Política Lula e Alckmin viajarão para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesta semana

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Está agendada para esta segunda-feira (23) a primeira reunião da chapa com dirigentes dos sete partidos da coligação. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Está agendada para esta segunda-feira (23) a primeira reunião da chapa com dirigentes dos sete partidos da coligação. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois da união oficializada para a chapa presidencial nas eleições deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin vão fazer a primeira viagem juntos no fim desta semana, dizem fontes do PT. Os dois devem ir ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Em junho, Lula e Alckmin estão planejando percorrerem Estados do Norte e do Nordeste. Ainda segundo fontes do PT, a ideia inicial era que os dois se dividissem na campanha. Agora, a avaliação de dirigentes da coligação é que Lula e Alckmin apareçam juntos em público.

Reunião

Está agendada para esta segunda-feira (23) a primeira reunião da chapa com dirigentes dos sete partidos da coligação: PT, PSB, PCdoB, PSOL, Rede, PV e Solidariedade. Será feita uma avaliação do cenário político atual, com a leitura das últimas pesquisas de intenção de voto. Em seguida, serão discutidos os rumos da campanha.

Na reunião, ainda segundo as fontes, também serão debatidas questões temáticas, como o programa de governo e a estratégia de comunicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política