Cinema Lula e Janja vão receber Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles para comemorar o Oscar

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Diante da acentuada queda de popularidade do presidente, Secom tem aproveitado todas as chances para vincular a imagem do governo com algo positivo. Foto: Reprodução Diante da acentuada queda de popularidade do presidente, Secom tem aproveitado todas as chances para vincular a imagem do governo com algo positivo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, vão receber em Brasília, nos próximos dias, Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles, diretor de “Ainda Estou Aqui”, longa que ganhou o Oscar de melhor filme internacional. O encontro será depois do carnaval, mas a data ainda não foi marcada.

A recepção será devidamente documentado pela equipe do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira. A vitória do Brasil na maior premiação do cinema é inédita e, na avaliação do Palácio do Planalto, equivale a ganhar a Copa do Mundo.

O governo quer aproveitar o clima de festa no País para impulsionar a mensagem contida no slogan “O Brasil é dos brasileiros”, usada recentemente na chamada “guerra dos bonés” com a oposição.

Na avaliação do diretor Walter Salles, a história de “Ainda Estou Aqui” – que conta o drama da família de Eunice Paiva após o deputado cassado Rubens Paiva ser levado de casa por agentes da ditadura militar – serve de alerta para os perigos do autoritarismo no mundo.

A ideia sob análise da Secom é lançar agora uma nova campanha, começando nas redes sociais, para mostrar as conquistas do País nos últimos dois anos, desde que Lula assumiu o terceiro mandato. Diante da acentuada queda de popularidade do presidente, Sidônio tem aproveitado todas as chances para vincular a imagem do governo a notícias positivas e ao orgulho de ser brasileiro.

(Estadão Conteúdo)

2025-03-04