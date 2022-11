Colunistas Lula freia o PT

Por Leandro Mazzini | 10 de novembro de 2022

Lula da Silva desembarcou em Brasília para acalmar os ânimos dos petistas que querem voltar com sede ao pote de água benta da Esplanada dos Ministérios. Das hostes à cúpula, O PT, ainda encantado com o retorno ao Poder, está ansioso para ocupar espaços que já comandou. Mas o presidente eleito entendeu o recado das urnas e sabe pisar em território ainda hostil: Lula não volta ao Palácio com a força de antes, praticamente apenas metade do País o elegeu, e os aliados e adversários sabem disso. O Barba pisa em ovos para não criar crises antes da posse. Por isso freou os anseios do PT e abriu espaço generoso para os partidos da coalizão, inclusive no comando da Transição, ao escolher Geraldo Alckmin (PSB) para ser o gestor. Experiente e esperto, Lula avisou ontem aos presidentes da Câmara e Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que terá um governo para todos – um recado claro para o PT não se sentir hegemônico.

Virou em 5

O presidente Jair Bolsonaro (PL) virou a votação contra Lula da Silva (PT) em apenas cinco municípios da Região Nordeste, em relação ao 1º turno: Paripueira, Jequiá da Praia, Flexeiras, Novo Lino e Satuba deram mais votos ao Capitão na segunda fase da eleição. E só. O levantamento foi realizado pela Agência Tatu. Em média, 70% dos votos da região foram para Lula, a exemplo do 1º turno.

Limpando a sala

Todo ano de eleição presidencial, o CCBB deixa reservada a área para a equipe de transição e não usa as salas do 1º andar para apoio. Quem reparou foi um integrante da nova leva do Governo: a confiança na vitória de Bolsonaro era tanta que a turma deixou as salas ocupadas com material das exposições – e foi uma correria para realocar centenas de caixas, móveis, e abrir espaço para as mesas do Grupo de Transição. A assessoria do CCBB não comenta, mas garante que manteve as exposições.

Animais na transição

Um grupo formado por mais de 80 organizações que atuam na agenda animalista se articula junto a representantes do novo Governo eleito para a criação, a partir de 2023, do Conselho Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Animais no âmbito da Esplanada. Além disso, essas organizações – entre elas, a Alianima – pleiteiam a realização de Conferências Nacionais de Proteção e Defesa dos Direitos Animais.

Secura no Brasil

Dados da Agência Nacional das Águas, em parceria com o Map Biomas e Institutos Internacionais de Meteorologia, apontam que o Brasil ficou mais seco em 42% do seu território, área que corresponde a parte das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Por outro lado, cerca de 25% do território brasileiro estão mais úmidos, com as chuvas mais intensas e frequentes no Norte da Amazônia e na região Sul. Os dados foram levados por cientistas à COP 27, no Egito.

Nos trilho$

A alemã Deutsche Bahn (DB), maior empresa de logística ferroviária do mundo, vai administrar por 15 anos os 2 mil km de linha férrea num complexo que ligará o Cairo, Alexandria e a cidade administrativa do Canal de Suez com trens de alta velocidade, o intercidade e os de cargas. Num contrato assinado anteontem no valor de um bilhão de euros. O brasileiro Gustavo Gardini é um dos membros da empresa. Ele é o diretor de parcerias globais estratégicas e investimentos sustentáveis da empresa.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

