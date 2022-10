Cláudio Humberto Lula gastou 10 vezes mais que Bolsonaro até agora

Por Cláudio Humberto | 9 de outubro de 2022

Separados por apenas cinco pontos no primeiro turno, o candidato petista Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, estão distantes no quesito despesas eleitorais. O petista já pagou R$65,4 milhões a fornecedores de serviços à sua campanha, enquanto Bolsonaro gastou apenas R$6,9 milhões no mesmo período. Lula tem ainda outros R$12,3 milhões em dívidas que precisam ser pagas. Já Bolsonaro tem R$8,2 milhões em despesas contratadas pendentes.

Em cima da linha

Ambos os candidatos têm limite idêntico de gastos: R$89 milhões no 1º turno. Lula comprometeu R$77,7 milhões em gastos pagos e pendentes.

Longe do teto

A campanha de Bolsonaro tem um total de R$15,1 milhões em gastos pagos e pendentes, com folga até o teto.

Agora cresceu

No segundo turno, o limite de gastos das campanhas presidenciais aumenta 50%. Cada um ganha R$44,5 milhões a mais para a campanha.

Nos Estados

A conta vale também para governadores: cada disputa tem 50% a mais de limite. Em São Paulo, por exemplo, isso significa R$13,3 milhões.

Bolsonaro e ACM precisam um do outro na Bahia

A aliança entre Jair Bolsonaro (PL) e o candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União) é questão de sobrevivência para os dois no segundo turno. Apesar da relação nada amigável, Bolsonaro precisa avançar sobre os 3,3 milhões de votos que Neto conquistou no primeiro turno, no estado. Ao mesmo tempo, ACM ficou 702 mil votos atrás do candidato do PT, Jerônimo, e precisa de todos os 738 mil votos que o candidato bolsonarista na Bahia, João Roma (Rep), obteve no primeiro turno.

Aperto

O candidato baiano do Psol, puxadinho do PT, Kleber Rosa, conquistou 48 mil votos, o que aperta ainda mais a disputa no segundo turno.

Espaço para crescer

Bolsonaro teve pouco mais de 2 milhões de votos na Bahia, no primeiro turno, 1,3 milhão a menos que ACM Neto.

Bahia fundamental

No cenário nacional, Bolsonaro teve cerca de seis milhões de votos a menos que Lula. Quase 4 milhões deles apenas na Bahia.

Olho no futuro

Presidente da Câmara e reeleito, Arthur Lira (PP-AL) considera que a eleição de parlamentares de direita deu aval a pautas de modernização do Brasil. “Esta vontade se confirmará ainda mais no 2º turno”, disse.

Estadista do Funrural

O PT virou “partido dos grotões”, e Lula herdou o título que divertia Brasília nos 1980, o de “estadista do Funrural”, fundo de contribuição social usado de maneira clientelista pelos políticos de má fama.

Ventos mudando

Pesquisa Quaest (registro BR-07940/22) revelou, pela primeira vez, que grande parte dos eleitores (49%) respondeu que o presidente Jair Bolsonaro faz “o que pode para resolver os problemas do país”.

Horror cubano

Meses depois, ainda bomba no Youtube o podcast Os Sócios, de Bruno Perini, com mais de 1,3 milhão de visualizações, em que Zoe Martínez, 22, garota cubana exilada no Brasil, contou como a ditadura de Cuba suprimiu a liberdade e direitos básicos, de comida a papel higiênico.

Barrados no baile

Dois ex-governadores do DF não conseguiram se eleger nem mesmo a deputado federal, este ano: Rodrigo Rollemberg (PSB) e Rogério Rosso (PSD). Ambos deixaram o governo com alta rejeição dos brasilienses.

Retribuição

Cientista político, Paulo Kramer espera os “envergonhados do centrão” no 2º turno ajudando Bolsonaro, que, em 2018, deu carona a muitos políticos de direita e centro-direita. “Agora ele é quem vai precisar”, diz.

Mandaram bem

Dois institutos de pesquisas têm sido festejados pelo trabalho bem feito no 1º turno: Paraná Pesquisas e Potencial Inteligência. Outros, como Equilíbrio Brasil, também romperam o monopólio do “consórcio”.

Abastecimento garantido

O segundo navio com diesel importado da Rússia chegou ao Brasil e o ministro Adolfo Sachsida (MME) comemorou. “São cerca de 30 milhões de litros aguardando para descarregar no porto de Paranaguá”, disse.

Pensando bem…

…ninguém mais pode mentir, exceto os institutos de pesquisa.

PODER SEM PUDOR

Negrão não discrimina

No final de 1994, ao chegar para uma audiência com o ministro de Minas e Energia, Delcídio Amaral, o então governador gaúcho Alceu Collares se apresentou à secretária com o bom humor de sempre: “Diga ao ministro que o negrão chegou.” Na audiência, os dois trataram de um financiamento importante para o setor elétrico no Estado, mas o presidente marcou o ato para o dia seguinte. “Não posso. Tenho lá uma festa da colônia alemã”, descartou Collares. “Mas o que o senhor tem em comum com a colonização alemã?”, alguém perguntou ironicamente. Collares arracou risadas: “Nada, mas se o negrão não for, vão dizer que é discriminação…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

