Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Com uma campanha eleitoral tão curta, seria inviável participar de muitos debates, avalia cúpula da aliança. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O comando da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que jornais e emissoras de rádio e TV se organizem em pool para a realização de no máximo três debates entre candidatos à Presidência no período eleitoral. O formato é semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos.

Em ofício enviado à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e à Associação Nacional de Jornais (ANJ), partidos que compõem a coligação petista disseram ser inviável ao candidato comparecer em todos os debates previstos por veículos de comunicação no período de 45 dias que antecedem o primeiro turno. Até agora, há dez debates programados.

Concentração em São Paulo

“No caso do Brasil, acreditamos que a organização de até três debates nacionais permitiria a contribuição das emissoras para o processo eleitoral, preservando a mobilidade dos candidatos para o diálogo democrático e direto com a população e seus aliados regionais”, escreveram em nota.

“Dentro do exíguo período de 45 dias de campanha eleitoral, determinado pela legislação em vigor, tal programação de debates, concentrados na capital de São Paulo, é incompatível com a agenda política e a realização de atos públicos de campanha, que exigem deslocamentos pelas 27 unidades da federação”, completaram.

Ausência em debates

Tanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) como Lula admitem faltar aos debates na TV no primeiro turno das eleições. No começo de junho, porém, Bolsonaro afirmou que marcaria presença se o petista também participasse “Eu fecho agora: se Lula for, eu vou junto com ele”, disse, em visita a Foz do Iguaçu (PR).

Nas eleições de 2018, Bolsonaro participou de apenas dois debates eleitorais – ambos, no primeiro turno. O então candidato foi alvo de um atentado a faca em Juiz de Fora (MG) faltando um mês para o primeiro turno, e não voltou aos debates em seguida por orientação médica.

No segundo turno com o candidato do PT, Fernando Haddad, Bolsonaro anunciou que também não participaria de debates naquela etapa da campanha. Com o anúncio, as emissoras de rádio e TV cancelaram os debates programados.

Lula também faltou

Em 2006, quando disputava a reeleição e liderava as pesquisas com chance de vitória no primeiro turno, Lula não participou dos debates na etapa inicial da eleição. No dia do último debate do primeiro turno, organizado pela TV Globo, o petista divulgou nota na qual afirmava: “Não posso render-me à ação premeditada e articulada de alguns adversários que pretendiam transformar o debate desta noite em uma arena de grosserias e agressões, em um jogo de cartas marcadas”.

