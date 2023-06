Geral Lula presta solidariedade aos atingidos pelo ciclone na Região Sul

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

A prefeitura de Porto Alegre contabilizou mais de 100 árvores caídas em diversos bairros. (Foto: Rodger Timm/PMPA)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade com a população do Sul do país afetada pelo ciclone extratropical que atingiu a região na quinta-feira (15). Nas redes sociais, Lula descreveu a situação como grave.

“Gostaria de manifestar minha solidariedade com a população que está sofrendo com as fortes chuvas e um ciclone que passou pela região. A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados. Estamos atentos para dar o apoio aos governos estaduais e prefeituras”, escreveu Lula.

O governador do RS, Eduardo Leite, também se manifestou nas redes sociais: “Há pouco, recebi ligação do presidente Lula, colocando o governo federal à disposição nas ações de mitigação dos efeitos do ciclone e na reconstrução que será necessária adiante, e informando que determinou a vinda do ministro Waldez Góes ao RS. Trabalharemos em conjunto”.

Lula respondeu à mensagem de Leite: “Conte com o apoio e a solidariedade do governo federal, governador Eduardo Leite. Vamos trabalhar juntos”.

Nesta sexta, a Defesa Civil Nacional fez um alerta: “Ainda temos previsões de chuvas fracas a moderadas até o início da tarde em áreas do litoral norte e região metropolitana. Ao longo da tarde e nos próximos dias, não se esperam novos acumulados; Contudo, com os altos acumulados, várias bacias hidrológicas estão registrando incremento significativo nas últimas horas, sendo esperadas inundações principalmente nos rios Caí, Sinos, Taquari-Antas e Paranhana”.

Em seu perfil no Twitter, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse que o governo federal atuava neste momento em dois Estados afetados pelas fortes chuvas: Rio Grande do Sul e Santa Catarina. “Também estamos em contato com os governadores Jorginho Mello e Eduardo Leite prestando todo o apoio necessário neste momento.”

A Casa Militar do RS, por meio de sua Subchefia Estadual de Proteção e Defesa Civil, informou que continuava atuando no apoio às vítimas dos prejuízos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. “Em decorrência do temporal, um homem de 23 anos morreu, após sofrer uma descarga elétrica no município de São Leopoldo. Na mesma cidade, outro homem foi arrastado pela enxurrada junto com seu veículo e acabou localizado horas depois já sem vida. Por volta das 16h30, foi confirmado um terceiro óbito no município de Maquiné.”

