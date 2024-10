Política Lula recebe banqueiros em Brasília para discutir agenda econômica

No encontro, no Palácio do Planalto, também pode ser abordada a regulamentação das bets. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá nesta quarta-feira (16), no Palácio do Planalto, em Brasília, a capital federal, os presidentes dos maiores bancos privados do País para debater a conjuntura econômica e o acesso a crédito no Brasil. O encontro deve acontecer às 11h30 e também pode abordar a regulamentação das empresas de apostas eletrônicas, as bets.

Segundo apurou a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, estarão no Planalto:

* Presidente da Febraban, Isaac Sidney

* Presidente do Conselho da Febraban, Luiz Trabuco

* Presidente do Bradesco, Marcelo Noronha

* Presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy

* Presidente do Santander, Mário Leão

* Presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, André Esteves

* Presidente do Banco Safra, Alberto Monteiro

De acordo com informações do Estadão, o governo realiza os ajustes finais para promover uma nova forma de crédito consignado que fomente a competição entre instituições financeiras. A ideia é unir trabalhador e banco em uma plataforma com “leilão” por juro menor.

A discussão ocorre em um momento em que os bancos privados, por outro lado, querem aumentar o teto dos juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A taxa, hoje em 1,66%, foi reduzida na canetada oito vezes, desde o início do governo Lula, e virou foco de embate permanente entre a Febraban e o ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Com o aumento da taxa Selic (básica de juros), em setembro, havia expectativa das instituições financeiras de que o tema voltasse à pauta da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, um órgão do Ministério da Previdência que estabelece diretrizes, para reajuste do teto. O tema, entretanto, não foi tratado.

Outros temas que rondam o Planalto na pauta econômica no momento são a redução do spread bancário – diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa final de juros que cobra ao cliente – e a promessa de campanha do presidente Lula de aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil.

A discussão sobre o endividamento da população com as apostas online já foi tema de uma reunião do presidente da Febraban, com o ministro da o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília, no início de outubro.

