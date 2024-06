Política Lula terá reunião e almoço com o presidente da Croácia nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Além de Brasília, o presidente da Croácia visitará também as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Além de Brasília, o presidente da Croácia visitará também as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, nesta segunda-feira (3), a partir das 11h30min. De acordo com a nota do Ministério das Relações Exteriores (MRE) brasileiro, os dois mandatários terão uma reunião bilateral e um almoço no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

“Os presidentes deverão debater os principais aspectos do relacionamento bilateral, como comércio e oportunidades e cooperação nas áreas de educação, cultura, energia e ciência, tecnologia e inovação”, informou a nota. “Discutirão, ademais, os principais desafios da agenda internacional, como a guerra na Ucrânia, a crise em Gaza e a situação nos Bálcãs.”

Segundo o MRE, Milanovic estará no Brasil até esta quinta-feira (6). Além de Brasília, o presidente da Croácia visitará também as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Ele deverá reunir-se com autoridades locais e croatas.

Conforme o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no ano passado, a corrente de comércio bilateral totalizou US$ 91,5 milhões, com US$ 46,7 milhões de saldo para o lado brasileiro. Nos primeiros quatro meses de 2024, o saldo comercial permaneceu favorável ao Brasil. As exportações brasileiras totalizaram US$ 17 milhões, o que representa 92,9% a mais do que no mesmo período de 2023.

Viagens de Lula

O presidente Lula defendeu, na sexta-feira (31), por meio das redes sociais, a realização de viagens internacionais. O chefe do Executivo apontou ainda a necessidade de investimentos e da integração entre os países da América do Sul.

“Eu sei da responsabilidade do Brasil na América do Sul, como o país mais desenvolvido da região. Eu sempre digo que o Brasil não pode ser uma ilha de prosperidade enquanto os demais países não acompanham o crescimento. Por isso, as viagens internacionais são importantes, para que os empresários dos países sul-americanos possam investir juntos em setores chaves dos nossos países”, escreveu.

Ao longo de 2023, o presidente Lula realizou uma série de viagens por quatro continentes: América, Ásia, Europa e África. No total, o petista visitou 24 países e foi criticado por conta da agenda internacional quando comparada à nacional.

Neste ano, o chefe do Executivo já cumpriu agendas no Egito, na Etiópia, na Guiana, em São Vicente e Granadinas e na Colômbia. Este mês, adiou a viagem que faria para o Chile entre 17 e 18 de maio para acompanhar a situação do Rio Grande do Sul.

Lula também participará da reunião do G7, que ocorre entre 13 e 15 de junho na Itália, para apresentar a líderes globais o etanol de segunda geração, ou 2G, produzido pelo Brasil.

