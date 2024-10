Geral Luxo nas redes sociais: saiba quem é a modelo brasileira encontrada morta em Miami

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Natural de São Paulo, a modelo vivia há cerca de dois anos na Flórida. (Foto: Reprodução)

A modelo brasileira Adriana Vieira foi encontrada morta em uma marina na cidade americana de Miami em 22 de setembro. No dia anterior, um sábado, ela teria participado de uma festa em um iate no local. O evento foi organizado por um rapper, mas a identidade do músico não foi revelada, segundo o jornal Miami New Times. O caso é investigado pela polícia da Flórida.

Nas redes sociais, ela compartilhava um estilo de vida luxuoso, com lanchas, carros e viagens.

Natural de São Paulo, a modelo vivia há cerca de dois anos na Flórida. Ela havia se mudado com o então marido Roberto Tesário e o filho, hoje com 6 anos. Após a separação, o homem teria retornado para o Brasil.

Nas redes sociais, a influenciadora tinha mais de 500 mil seguidores. Ela publicava imagens em locais como Las Vegas, Los Angeles e Nova York, além de compartilhar registros de seus trabalhos como modelo. Em muitas dessas fotos, ela aparece em lanchas ou ao lado de carros de luxo. Em outras, está acompanhada do filho.

A morte é apurada pela polícia de Miami, que abrirá investigações para determinar se há algum crime envolvido. “O incidente foi registrado como morte não classificada enquanto a investigação é conduzida”, disse a polícia, que afirma aguarda o resultado do exame do médico legista.

O corpo de Adriana está em um necrotério de Miami aguardando a identificação oficial por sua mãe, Antônia de Lourdes Vieira, que está no Brasil. Sem familiares nos EUA, o filho de Adriana vem sendo cuidado pela babá.

“Eu quero que seja investigada a morte da minha filha e que me ajudem a trazer o corpo de volta. Eu não sei quanto tempo tem até ela ser enterrada como indigente. Eu preciso do corpo da minha filha, que ele seja transportado e que seja investigado e se descubra o que aconteceu”, pediu Antônia ao jornal Américas no Ar.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral de Miami, afirmou que está em contato com as autoridades locais e com os familiares da modelo para prestar assistência consular.

A brasileira era rapper e era conhecida como “Lady Rich Forever” (Dama Rica para Sempre, em português). Adriana também publicava sua rotina em festas noturnas, com artistas do cenário do rap norte-americano, como Tyga e Lil Baby. Ela possui um pequeno perfil no Spotify com 10 músicas publicadas. As informações são do jornal O Globo e da CNN.

