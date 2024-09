Mundo Maduro rejeita reunião com Lula

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Segundo o regime, Maduro teve 52% dos votos. A oposição, porém, garante que o processo foi fraudulento. (Foto: Reprodução)

O ministro do Interior da Venezuela e número dois da ditadura chavista, Diosdado Cabello, negou que Nicolás Maduro esteja planejando participar de uma reunião com os presidentes de Brasil, Colômbia e México para discutir a crise pós-eleitoral.

Cabello contrariou a declaração do ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, que disse na terça-feira (3) que Maduro “provavelmente” realizaria uma reunião virtual com o brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e com o colombiano, Gustavo Petro, que lideram os esforços para uma negociação entre o ditador venezuelano e a oposição, após as denúncias de fraude nas eleições de 28 de julho.

Maduro foi proclamado reeleito pelas instituições locais, controladas pelo chavismo.

Segundo o regime, ele teve 52% dos votos. A oposição, porém, garante que o processo foi fraudulento. “Esse homem (Murillo) acredita que pode vir e enfiar o nariz na Venezuela”, criticou Cabello, em seu programa semanal de televisão. “Esse é o chanceler da Colômbia, mas, na verdade, ele não é o chanceler da Colômbia, é o chanceler dos Estados Unidos na Colômbia.”

Ordem de prisão

Considerados próximos do atual governo venezuelano, Lula e Petro expressaram, na terça-feira, “profunda preocupação” com o mandado de prisão emitido pela Justiça venezuelana contra Edmundo González Urrutia, adversário de Maduro em julho. O opositor está escondido, na clandestinidade.

Lula já tinha endurecido seu discurso contra Maduro. Na semana passada, ele afirmou que não reconheceria sua vitória, embora a da oposição também não. O brasileiro rejeitou aceitar a reeleição sem que o chavismo divulgasse as atas de votação.

Ainda durante seu programa na TV, que foi ao ar na noite de quarta-feira (4), Cabello assegurou que tem a localização exata de González Urrutia. “Vou levá-lo a um amigo meu que é o ministro do Interior e Justiça”, disse Cabello, rindo. Segundo ele, o opositor estaria “em uma conhecida municipalidade opositora”.

María Corina Machada, outra líder da oposição venezuelana, impedida de participar das eleições, afirmou que o mundo deve reconhecer González como “presidente eleito”. “O mundo sabe que Maduro foi derrotado”, disse.

Ainda que não reconheçam a reeleição de Maduro, os países têm sido cautelosos em usar o termo “presidente eleito” para se referir a González Urrutia. Após anunciar, em 30 de julho, que reconhecia o opositor como presidente eleito, o Peru voltou atrás ontem, dizendo que não há nenhuma comunicação oficial que ateste esse posicionamento. A declaração marca uma virada de posição após o anúncio que causou o rompimento das relações diplomáticas com a Venezuela. As informações são do Jornal de Brasília.

