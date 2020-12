Variedades Mãe de Ronaldinho Gaúcho é internada com Covid-19 em hospital de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

No Twitter, o ex-jogador agradeceu as orações pela mãe Miguelina. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ronaldinho Gaúcho usou o seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (21) para revelar aos fãs que a mãe, Dona Miguelina, de 71 anos de idade, está internada com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O ex-jogador de futebol contou que ela está internada no Centro de Tratamento Intensivo.

O sobrinho de Ronaldinho, Diego Assis, confirmou que a avó está no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. A instituição médica disse que não pode informar o estado de saúde dos seus pacientes.

“Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força, mãe!”, escreveu Ronaldinho.

Prisão no Paraguai

Ronaldinho e o irmão, Assis Moreira, foram detidos em 6 de março, após entrarem no Paraguai com documentos paraguaios adulterados. Outras três pessoas foram presas, inclusive o empresário brasileiro Wilmondes Sousa, acusado de fornecer os passaportes aos irmãos.

No dia 7 de abril, um juiz paraguaio concedeu prisão domiciliar ao ex-jogador e ao irmão. Eles pagaram uma fiança de US$ 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 8,4 milhões) e ficaram hospedados em um hotel no centro de Assunção.

Quatro meses depois, em 25 de agosto, Ronaldinho Gaúcho voltou ao Brasil. Ele, o irmão Roberto Assis e o advogado Sérgio Queiroz desembarcaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

