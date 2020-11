Notas Brasil Mãe é denunciada por violência doméstica no Paraná

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

A mãe do bebê que caiu no chão após o carrinho onde a criança estava ser jogado contra uma calçada em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, em fevereiro de 2019, foi denunciada por lesão corporal grave e por violência doméstica pelo Ministério Público do Paraná. A Jovem justificou ato dizendo que tinha bebido e ingerido drogas na noite anterior.

