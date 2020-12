Notas Brasil Paraná terá modelo híbrido de educação em 2021

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

O Governo do Paraná anunciou que a partir do dia 18 de fevereiro de 2021 a educação na rede estadual funcionará no modelo híbrido – com as turmas divididas em um revezamento entre alunos em aulas presenciais e remotas. O planejamento foi informado em uma coletiva que contou com a participação do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD).

