27 de agosto de 2022

Firmino fez dois gols em goelada de 9 a 0 do Liverpool contra o Bournemouth. (Foto: Reprodução/Twitter)

Roberto Firmino teve uma atuação de gala na goleada histórica do Liverpool por 9 a 0 sobre o Bournemouth em Anfield neste sábado (27), a maior goleada do clube na história da Premier League. Em 30 minutos de jogo, Firmino deu três assistências e marcou um gol. No segundo tempo, ele ainda marcou mais uma vez para coroar a atuação com três passes e dois gols na primeira vitória do Liverpool pelo Campeonato Inglês.

O jogo foi válido pela quarta rodada do torneio, que ainda teve vitórias surpreendentes de Chelsea e Manchester City. Erling Haaland marcou três gols para virar o jogo para o City diante do Crystal Palace. Já o Chelsea derrotou o Leicester jogando com um a menos. Na tabela, o Liverpool fica em oitavo, com cinco pontos, o City lidera, com 10, e o Chelsea é o sexto colocado, com sete.

O Liverpool tinha pressa para finalmente vencer no Campeonato Inglês após estrear com três tropeços seguidos e demonstrou isso em campo. Já aos 3 minutos, Luis Díaz abriu o placar de cabeça após cruzamento perfeito de Roberto Firmino. O brasileiro voltou a dar assistência aos 6 minutos para o segundo gol, quando ajeitou a bola para bela finalização de Elliott da entrada da área, 2 a 0.

O hat-trick de assistências de Roberto Firmino ficou completo aos 28 minutos, quando o brasileiro tabelou com Alexander-Arnold, antes do lateral acertar belo chute de longa distância e fazer 3 a 0. Dois minutos depois, aos 30, Firmino parou de dar assistência para marcar o quarto gol do Liverpool. Após rebatida, a bola viajou para a pequena área e o atacante brasileiro se jogou com os pés nela para fazer 4 a 0.

No fim do primeiro tempo, Firmino arriscou de fora da área e quase fez mais um, mas o goleiro defendeu e mandou para escanteio. Na cobrança de Robertson, aos 45 minutos, Virgil Van Dijk subiu para cabecear e fazer 5 a 0. A volta do intervalo já teve gol do Liverpool no primeiro minuto. Após cruzamento de Arnold, Mepham tentou cortar antes de Luis Diaz e marcou contra, fazendo 6 a 0 para o time de Anfield. Roberto Firmino ainda não havia finalizado seu show. Aos 27 minutos, o atacante pegou rebote na área para fazer 7 a 0, sua quinta participação direta em gols no jogo. Tmisikas ainda deu assistências para gols de Fabio Carvalho, aos 35, e Luiz Díaz, aos 40, que fecharam a goleada por 9 a 0.

Tropeço

Após tropeço da última rodada, o Manchester City começou o jogo contra o Crystal Palace ficando atrás do placar logo aos 3 minutos de jogo, com gol contra. Após cobrança de falta na área, a bola desviou no zagueiro Stones e foi para o fundo das redes. Para a surpresa da torcida da casa, Joachim Andersen ampliou para 2 a 0 aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio na área, o camisa 16 subiu para um cabeceio certeiro, sem chances de defesa para Ederson.

No segundo tempo, o time de Patrick Vieira não conseguiu segurar a vantagem e levou a virada por 4 a 2. Bernardo Silva descontou para o City aos 8 minutos e Haaland tratou de marcar três vezes para virar o jogo e confirmar a vitória.

Outros resultados

Com 28 minutos, o Chelsea teve Conor Callagher expulso contra o Leicester, mas ainda assim buscou a vitória. Raheem Sterling marcou duas vezes no segundo tempo e Harvey Barnes descontou. Ainda na manhã deste sábado, o Brighton & Hove Albion venceu o Leeds poir 1 a 0, enquanto Brentford e Everton empataram por 1 a 1. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

