Rio Grande do Sul Mais 32 mortes por covid são registradas no Rio Grande do Sul, entre elas uma idosa de 101 anos. Total desde o início da pandemia chega a 36.822

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Os falecimentos mais recentes abrangem pessoas com idades entre 17 e 101 anos. (Foto: EBC)

Boletim oficial divulgado nesta sexta-feira (28) acrescentou 32 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que acumula 36.822 casos fatais de covid desde que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou que o mundo vivia uma pandemia, em março de 2020. Os falecimentos mais recentes abrangem pessoas com idades entre 17 e 101 anos.

As perdas humanas mais recentes são mencionadas a seguir, em ordem alfabética conforme a cidade onde residiam (e não do hospital onde ocorreu o falecimento), com menção também ao gênero (feminino ou masculino) e idade.

— Alvorada (homem, 60 anos)

— Alvorada (homem, 17 anos)

— Arvorezinha (mulher, 43 anos)

— Bagé (mulher, 72 anos)

— Caxias do Sul (mulher, 77 anos)

— Cerro Largo (homem, 83 anos)

— Chapada (mulher, 101 anos)

— Cristal (mulher, 68 anos)

— Erechim (homem, 90 anos)

— Esteio (homem, 74 anos)

— Guaíba (homem, 77 anos)

— Guaíba (homem, 64 anos)

— Igrejinha (mulher, 92 anos)

— Igrejinha (homem, 72 anos)

— Ijuí (homem, 66 anos)

— Imbé (homem, 53 anos)

— Lajeado (mulher, 88 anos)

— Passo Fundo (mulher, 37 anos)

— Passo Fundo (mulher, 64 anos)

— Pedras Altas (homem, 79 anos)

— Porto Alegre (mulher, 87 anos)

— Porto Alegre (homem, 75 anos)

— Roca Sales (homem, 99 anos)

— Roque Gonzales (mulher, 91 anos)

— Santa Cruz do Sul (mulher, 86 anos)

— Santa Cruz do Sul (mulher, 84 anos)

— Santo Ângelo (mulher, 97 anos)

— São Gabriel (mulher, 89 anos)

— São Leopoldo (homem, 88 anos)

— São Leopoldo (mulher, 97 anos)

— São Nicolau (mulher, 53 anos)

— Vacaria (mulher, 84 anos).

Casos

No que se refere ao número de diagnósticos positivos, só nessa sexta foram somados 25.923 novos casos. Desde o início da pandemia, são 1.793.519 casos já adicionados à estatística.

Vacinação

Segundo atualização dessa sexta do boletim de vacinação, desde o início da campanha vacinal no Brasil, em janeiro do ano passado, 81,3% da população residente em território gaúcho recebeu ao menos uma dose de imunizante. Com esquema completo (duas doses com ou sem reforço), são 72,8%. A dose de reforço já foi recebida por 23,5%. O total de doses aplicadas chega a 20.080.377.

Ocupação de UTIs

A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Estado é de 63,1%. São 1.943 pacientes distribuídos em 3.078 leitos de UTI.

Testar RS

Inaugurado no último dia 13, o posto do Testar RS na praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, aplicou, até essa sexta, 1.093 testes para identificar casos de covid-19 entre a população. Do total, 322 pessoas tiveram resultado positivo, recebendo a orientação de fazer isolamento para evitar novas contaminações.

São usados testes de antígeno, com resultados em 15 minutos. A aplicação tem sido feita de segunda a sexta, das 17h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 19h, contando com o reforço dos profissionais da atenção básica quando os postos já estão fechados.

O projeto Testar foi criado em julho de 2020 para ampliar o teste diagnóstico de covid-19. Na fase atual, iniciada em novembro e com duração prevista até março, participam os 28 municípios gaúchos que registram aumento da população nos meses de verão, como os do Litoral, da Serra e da Fronteira, devido ao fluxo de turistas, e também aqueles com mais de 100 mil habitantes.

