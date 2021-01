Geral Mais de 120 mil pontos ficaram sem luz no Rio Grande do Sul por causa do temporal

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Em Porto Alegre, o acúmulo de água provocou alagamentos em diversas vias, e, devido à falta de energia, sinaleiras foram desligadas, o que prejudicou o trânsito em alguns pontos. (Foto: Arquivo/PMPA)

Com ventos de 83 quilômetros por hora, o temporal que atingiu algumas regiões do Rio Grande do Sul na tarde desta terça-feira (26) fez com que ao menos 129 mil clientes ficassem sem energia elétrica. Pelo menos 95 mil pontos da área de concessão da CEEE e outros 34 mil da RGE ficaram sem luz na parte da tarde.

Segundo a CEEE, a maioria dos prejudicados era de Porto Alegre, mas também foram registrados problemas em Alvorada, Viamão e Guaíba. Por volta das 17h30min, o serviço já havia sido restabelecido para 37 mil dos 95 mil clientes que haviam ficado sem energia na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Por volta das 22h, a CEEE reduziu para 12 mil o número de clientes sem energia na Região Metropolitana. Segundo a companhia, no início da noite, houve vento forte também em Rio Grande, onde mil clientes ficaram sem energia – metade do pico, ocorrido por volta das 19h.

“As equipes seguirão suas atividades durante a madrugada [desta quarta-feira] na recomposição das redes para normalizar o atendimento aos clientes o mais depressa possível”, informou a CEEE.

Já na parte da área de concessão da RGE, o temporal causou danos na rede elétrica, principalmente na região de Canoas e Cachoeirinha. Houve interrupção no fornecimento para aproximadamente 34 mil clientes destes municípios. No início da noite, aproximadamente 1,7 mil clientes permaneciam sem energia.

“A RGE está totalmente mobilizada no atendimento aos clientes para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível. A concessionária alerta para que ninguém tente religar a energia por conta própria, nem tocar em fios partidos ou quaisquer outros equipamentos da rede. Não é possível saber se estão ou não energizados, podendo ocorrer acidente grave, inclusive fatal”, informou a empresa.

Nesta terça-feira, a Defesa Civil gaúcha emitiu um alerta para “possibilidade de chuvas intensas, com rajadas de vento até 90km/h, descargas elétricas e queda de granizo em todo o Estado. Em caso de emergência ligue 199 ou 193. Alerta válido para as próximas 24h”.

Em Porto Alegre, o acúmulo de água provocou alagamentos em diversas vias, e, devido à falta de energia, sinaleiras foram desligadas, o que prejudicou o trânsito em alguns pontos. Desde o início da tarde até a noite desta terça, a EPTC havia registrado 46 ocorrências em razão do temporal, entre quedas de postes e de árvores ou galhos de grande porte.

O mau tempo é previsto para até a meia-noite desta quarta-feira (27) na capital gaúcha. O alerta é da Defesa Civil Municipal que, inicialmente, havia previsto a instabilidade para o domingo, mas, baseada nas mudanças meteorológicas, prorrogou o risco de temporal para até as 23h59min desta quarta. “Segundo o boletim, com base no aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a precipitação pluviométrica deve ficar entre 30 a 100mm e as rajadas de vento entre 60 a 100km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos, causando transtornos na mobilidade e na rotina da população”, informou a prefeitura.

Ainda em Porto Alegre, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou que, até as 18h desta terça-feira, algumas Estações de Tratamento de Água (ETAs) e Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats) seguiam sem energia elétrica devido ao temporal. As ETAs Ilha da Pintada e Tristeza já haviam sido religadas e o sistema inicia o processo de normalização. No entanto, as ETAS Moinhos de Vento e São João seguiam sem luz. O Departamento aguardava o restabelecimento da energia pela concessionária para retomar o tratamento e o bombeamento de água.

Segundo o Dmae, as estações paradas podem afetar o abastecimento de água dos seguintes bairros e localidades: Anchieta, Auxiliadora, Belém Velho, Boa Vista, Bom Fim, Bom Jesus, Cefer 2, Centro, Chácara da Fumaça, Chácara das Pedras, Cidade Baixa, Conjunto Residencial Alto Petrópolis, Conjunto Residencial Costa e Silva, Conjunto Residencial Rubem Berta, Coronel Aparício Borges, Cristo Redentor, Floresta, Higienópolis, Humaitá, Independência, Jardim Dona Leopoldina, Jardim Ingá, Jardim Ipu, Jardim Lindoia, Jardim Planalto, Jardim São Pedro, Jardim Itu, Jardim Sabará, Loteamento Timbaúva, Mario Quintana, Menino Deus, Mont Serrat, Morro Santana, Navegantes, Parque do Arvoredo, Parque Santa Fé, Passo D’Areia, Passo das Pedras, Petrópolis, Praça Baltazar de Bem, Protásio Alves, Rio Branco, Rubem Berta, Santa Cecília, Santana, São Geraldo, São João, São Sebastião, Sarandi, Três Figueiras, Vila Alexandria, Vila Alto Petrópolis, Vila Batista Flores, Vila das Laranjeiras, Vila Farrapos, Vila Fátima-Pinto, Vila Floresta, Vila Ipiranga, Vila Jardim, Vila Menina Alvira, Vila Metralhadora, Vila Nova, Vila Operária, Vila Passo da Mangueira, Vila Protásio Alves, Vila Safira, Vila Tarso Dutra, Vila Valneri Antunes e Vila Wenceslau Fontoura. As informações são da CEEE, da RGE, da prefeitura de Porto Alegre e da Defesa Civil do RS.

