Esporte Mais de 200 atletas participam do 5º Mountain Bike Sesc Osório

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Para a organização, foi um momento de reafirmar a presença do esporte, lazer e turismo na região. Foto: Diego Ramon Fotografia e Vídeo Para a organização, foi um momento de reafirmar a presença do esporte, lazer e turismo na região. (Foto: Diego Ramon Fotografia e Vídeo) Foto: Diego Ramon Fotografia e Vídeo

No último domingo (1º), o 5º Mountain Bike Sesc Osório recebeu 230 atletas para a realização dos percursos no Morro da Borússia, em Osório.

“Esse trajeto estava sensacional, um verdadeiro trajeto de XCM, e a categoria Maraton exige mais resistência do atleta, e é para isso que eu treino no dia a dia”, comentou o campeão da Master 1, Alex Freiberger.

“Ganhar hoje aqui essa camisa de Campeão Gaúcho e esse lindo troféu que o Sesc nos proporcionou é a recompensa de todo um ano de treinamentos e dedicação, não só na bike. Às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa com a família para tentar ter a melhor performance, obter o melhor resultado, e, hoje, graças a Deus, consegui sair com a camisa e o título de campeão gaúcho e vencedor na categoria”, finalizou o atleta, que completou os 67,42 km em 2h59.

Na elite feminina, o destaque foi para Líbera Raquel dos Santos, que realizou o percurso de 48,4 km em 2h22. “Pratico o Mountain Bike há uns 3 anos, não só o mountain bike, venho do campeonato gaúcho de estradas. Hoje resolvi me desafiar, aqui em Osório, no Campeonato Gaúcho de XCM. A prova foi muito bacana, foi um desafio gigantesco em questão de trajeto, muito vento, calor. Foi uma experiência inexplicável, porque levar as cores do Rio Grande no peito é uma responsabilidade bem grande”, explicou a atleta. “Eu só tenho a agradecer aos amigos, a quem está sempre do meu lado e ao meu time. E quero dizer para a mulherada vir se desafiar, desejando que cada vez cresça mais o Mountain Bike feminino, que cada vez tenha mais competidoras”, convidou a campeã Pró feminina.

Para a organização, a realização do 5º Mountain Bike Sesc Osório foi um momento de reafirmar a presença do esporte, lazer e turismo na região. “Nós buscamos a cada ano encontrar os melhores trajetos que reúnam as qualidades do Morro da Borússia, trazendo o esporte radical junto com o contato com a natureza. E como sempre, buscando atender a todos os públicos. Nessa prova tivemos atletas de alto nível e, no percurso Light, tivemos até crianças que estão começando a se engajar no esporte, demonstrando que os projetos do Sesc são para todos”, destaca a diretora do Sesc Osório, Eliza Guedes.

A competição foi dividida em Percurso Pró (Pró Masculino, Sub 23, Sub 30, Master A1, A2, B1, B2 masculino), Sport (Pró Feminina e demais categorias masculinas e femininas) e Light (única,para pessoas que querem iniciar no esporte). Os resultados completos podem ser conferidos no site do Sesc-RS.

O evento é etapa única dentro do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike XCM e foi realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, junto com o Sindilojas Litoral Centro, com apoio da prefeitura de Osório, da Federação Gaúcha de Ciclismo e da Ramos Bike, e patrocínio de DaColônia Alimentos Naturais.

