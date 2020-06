Porto Alegre Mais de 200 estabelecimentos já foram interditados em Porto Alegre por descumprirem regras de combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Fiscalização esteve em cerca de 10 mil endereços desde o final de março. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

Desde o final de março, a prefeitura de Porto Alegre já fiscalizou o cumprimento das medidas de combate ao coronavírus pelo menos 10 mil lojas, indústrias e prestadores de serviços, por meio da operação “Esforço Concentrado Covid-19″. Destes, mais de 200 foram interditados. A ação reúne agentes de oito órgãos municipais, que percorrem a Capital para garantir a efetividade dos decretos de enfrentamento à pandemia.

“As equipes continuam nas ruas para mais do que fiscalizar, para levar orientação e informação”, ressaltou nesta quarta-feira (3) o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “É essencial a responsabilidade dos empreendedores e dos cidadãos com os protocolos e com as medidas de segurança.”

A operação fiscaliza também os segmentos de transporte, obras, praças e parques, bem como faz orientação individual de pessoas. Já foram averiguados 8.558 ônibus, táxis e lotações. Da mesma forma, as verificações de praças e parques chegam a 4.689. Em relação às obras, foram 296 vistorias e 19 interdições. Além disso, 3.785 abordagens orientaram pessoas e grupos a permanecerem em casa e seguir os cuidados de saúde necessários

Participam das ações fiscais da Diretoria de Fiscalização, com integrantes da pastas municipais SMDE (Desenvolvimento Econômico), SMS (Saúde), Smams (Meio Ambiente e Sustentabilidade) e Smim (Infraestrutura e Mobilidade), além do Procon Porto Alegre, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e GM (Guarda Municipal).

Vereadores

Marchezan se reuniu virtualmente com vereadores da capital gaúcha, nesta terça-feira, para dialogar sobre os projetos que serão enviados pelo Executivo à Câmara Municipal. “Mostrar que é possível construir um futuro melhor, deixando um legado positivo para a cidade, mesmo com as severas consequências econômicas e sociais impostas pela pandemia da Covid-19 foi a principal intenção do encontro”, frisou.

Ele apresentou aos vereadores um pacote de medidas novas que buscam readequar o planejamento da gestão municipal diante do coronavírus. Mais do que mitigar os efeitos da pandemia, os projetos apresentam um visão para o futuro, buscando adaptar situações que irão resultar em melhorias para a cidade:

“A união do Legislativo com o Executivo neste momento difícil que estamos vivendo pode ser uma oportunidade de aprovar projetos que façam mudanças estruturais, provocando mudanças positivas para sempre em nossa Capital”.

Além da série já apresentada de decretos, instruções normativas e projetos de lei para melhorias em diversos setores, o Executivo vai enviar à Câmara de Vereadores mais de 20 projetos de lei em áreas como modernização da máquina pública (incluindo previdência), sustentabilidade, educação, transporte, mobilidade e área social.

Os novos projetos, que serão enviados à Câmara nas próximas semanas, buscam readequar o planejamento da gestão municipal. “Tivemos de mudar o foco de algumas entregas e também nossas prioridades. Ao mesmo tempo que buscamos medidas focadas na prevenção da saúde pública, no equilíbrio econômico, precisamos também utilizar as oportunidades que foram originadas com essa crise para avançarmos em poucos meses o que de outra forma poderia levar anos”, afirma.

Durante a reunião, o prefeito também listou investimentos que serão mantidos, independente da crise financeira, tais como Trecho 2 da orla do guaíba, pavimentação de vias, obras de saneamento e parcerias público-privadas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre