Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Prioridade são pessoas desalojadas ou desabrigadas devido à enchente Foto: Filipe Karam/PMPA Foto: Filipe Karam/PMPA

A equipe de Gestão de Benefícios e Cadastro Único da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) atendeu 425 famílias atingidas pela enchente, em ação neste sábado (25). Na sede da Fasc foram 83 atendimentos; na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 135; e no Centro Vida, 207.

O presidente da Fasc, Cristiano Roratto, afirma que as equipes estão em constante alinhamento com o Estado. “Vamos intensificar as ações para a população atingida pela calamidade, garantindo que possam ter aporte para retomarem as suas vidas”.

Morador do Guarujá, Zona Sul de Porto Alegre, Vitório Fabiano, está na casa da irmã desde o dia 4 de maio. Saiu com a esposa, os animais e algumas peças de roupa quando a água começou a subir. “Perdemos tudo. Não reclamo, pois estamos bem, com saúde, mas é muito difícil”.

Além da seleção para programas sociais, a prioridade neste momento são pessoas desalojadas ou desabrigadas devido à enchente, que possuam renda per capita de até meio salário mínimo.. As famílias atingidas mas que estejam casa devem aguardar o mês de julho para atendimento.

A equipe alerta que, entre os dias 30 de maio e 2 de junho, o Sistema do Cadastro Único estará indisponível em todo o País.

2024-05-25