Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Cinco pessoas morreram após um avião de pequeno porte modelo King Air C-90 2010 prefixo PS-AAS cair perto de Cuiabá (MT). (Foto: Reprodução)

Cinco pessoas morreram após um avião de pequeno porte modelo King Air C-90 2010 prefixo PS-AAS cair perto de Cuiabá (MT), nessa quinta-feira (15). Entre as vítimas, estão o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, conhecido pelo trabalho no ramo de transportes de combustíveis e sementes. O gerente comercial da empresa de Arni, Ademar de Oliveira de Júnior, e o piloto do avião também morreram. Ainda sem confirmação de identidades, os dois netos do empresário também estariam entre as vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, a aeronave explodiu no momento em que bateu no solo em uma fazenda na zona rural de Apiacás, cidade que fica a cerca de mil quilômetros de distância da capital Cuiabá, em Mato Grosso.

A aeronave é da mesma família e fabricante do avião que caiu em novembro de 2021, no acidente que provocou a morte de Marília Mendonça.

Como é o King Air C90GTI? O modelo bimotor turboélice de matrícula PS-AAS, um Beechcraft King Air C90GTi, está registrado no nome do empresário. A aeronave, que estava em condições regulares para voar, tem capacidade para um piloto e até 7 passageiros, com autonomia de voo de 5 horas, e velocidade média de 460 km/h. 2.300km.

Segundo informações técnicas da fabricante, a aeronave é capaz de operar em aeródromos pavimentados, grama, terra, cascalho, gelo, visual, por instrumentos, diurno, noturno e com formação de gelo. Com faixa de preço estimada entre R$ 10 milhões e R$ 35 milhões, o turboélice pesa 4.756 e é uma versão mais moderna do modelo utilizado por Marília Mendonça.

O avião no qual estava a cantora, que morreu no acidente aéreo em 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, era do modelo Beechcraft King Air C90A 1984. Segundo o especialista em segurança de voo Bruno Pugliesi Goi, os modelos são similares e pertencem à mesma família de aeronaves, com características semelhantes.

“O C90A foi uma atualização do F90, com algumas melhorias e descontinuado em 1992. Ele tem um motor mais fraco que o GTi, que começou a ser produzido a partir de 2007”, esclareceu Goi. “O C90GTi tem uma grande atualização de painel, motor melhor e novas tecnologias. Eles são da mesma família, mas o GTi carrega mais bagagem, combustível, e é mais desenvolvido.”

As duas aeronaves se assemelham em peso e capacidade de passageiros, mas possuem diferenças na tecnologia e inovação. Ainda de acordo com o especialista, a fabricante responsável pelos dois modelos é uma das mais conhecidas no mundo.

“King é uma das aeronaves mais voadas no mundo, a marca do motor do GTi é espetacular. É uma aeronave extremamente segura, amplamente utilizada pela aviação em geral”, afirmou Bruno Goi. As informações são do jornal O Globo.

