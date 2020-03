Notas Brasil Major Olímpio e Doria quase trocam socos em evento em SP

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

O senador Major Olímpio e o governador João Doria se desentenderam aos berros em evento na manhã desta segunda (16), em São Paulo. O episódio ocorreu durante visita do governador ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Após a troca de gritos e insultos, senador foi expulso pela segurança do governador para fora do local.

