Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Casal, que já é pai de Ayra, 6, e Kyara, de quase 3, está à espera de um menino, que vai se chamar Rayan Foto: Reprodução/Instagram Casal, que já é pai de Ayra, 6, e Kyara, de quase 3, está à espera de um menino, que vai se chamar Rayan. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Malvino Salvador, de 44 anos de idade, que espera a chegada de seu quarto filho (o terceiro com a mulher, Kyra Gracie, desta vez um menino, que vai se chamar Rayan), presenteou as duas filhas deles – Ayra, 6, e Kyara, de quase 3 – com um cachorrinho.

Ele mostrou fotos do encontro do filhote com as meninas no Instagram neste sábado (03). Além dos três filhos com Kyra, Malvino também é pai de Sofia, de 11, de um relacionamento anterior com Ana Ceolin.

“Se alguém achava que a família estava grande, chegou mais um integrante, gente! Mais um menino, que é para equilibrar as coisas aqui em casa! Dessa vez de quatro patinhas!

Escolher nomes aqui em casa não é uma tarefa fácil! Minhas sugestões: Shelby, em homenagem à série ‘Peaky Blinders’ [estou viciado nela!] e Apolo, já que vai reprisar ‘Haja Coração’ (risos). Sugestões das meninas: Ptico e Tico Tico. Me ajuda aí, gente! Qual nome o nosso cachorrinho deveria ter? Vou curtir os comentários com os nomes que eu gostar mais”, contou.

Em entrevista recente para a atriz Maria Zilda, Malvino contou que vai ‘fechar a fábrica’. “Já tenho três meninas e vem um quarto, um menino, o Rayan, que nasce entre dezembro e janeiro”, disse ele, que surpreendeu a amiga, que disse que logo ele teria um quinto bebê. “Não, fechei, fechei a fábrica. Vou fazer vasectomia”, entregou Malvino.

Ele ainda brincou sobre a questão de controlar o período fértil para evitar a gravidez, o que não funciona. “Esse negócio de tabelinha não funciona, não. Tem muito golpe do destino, mas todos os golpes aqui foram muito bem-vindos [risos]. Mas agora chega!”, completou ele.

Questionado sobre ser pai de três meninas, de como será quando o trio começar a namorar, ele falou que, como todo pai, se preocupa com o bem-estar, mas já está se preparando aos poucos. “Nem me fale [risos]. Vai chegar esse dia. Esse dia vai chegar e eu vou conseguir superar”, finalizou ele, aos risos.

