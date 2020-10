Celebridades Luana Piovani testa novamente positivo para o coronavírus e agradece Scooby: “Parceiro”

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

A atriz contou em seu Instagram na manhã deste domingo (04) que o exame para saber se estava curada saiu e ela continua com o novo coronavírus Foto: Reprodução/Instagram A atriz contou em seu Instagram na manhã deste domingo (04) que o exame para saber se estava curada saiu e ela continua com o novo coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani continua em isolamento após testar novamente positivo para a Covid-19. A atriz contou em seu Instagram na manhã deste domingo (04) que o exame para saber se estava curada saiu e ela continua com o novo coronavírus.

“Vocês viram que estou em cenário novo? Estou aqui na minha cozinha. Imagina para mim o que não foi poder sair do meu quarto? Ufa! As crianças foram lá para o Pedro [Scooby] e agora eu tenho minha casa só para mim e aí eu posso sair da minha gaiolinha, que virou uma jaulinha. Sei que está todo mundo curioso para saber a história do resultado e vim aqui dizer que bom que pelo menos agora estou com uma jaula, não só com uma gaiola, porque deu positivo. Deu positivo e eu fico mais uma semana nessa gaiola”, disse ela, citando o ex-marido e os filhos, Dom, Bem e Liz.

Apesar disso, Piovani está feliz por poder ficar em casa. “Porém, no meu dessa angústia toda, a gente levanta as mãos para o céu e agradece. Porque tanta gente foi parar no hospital e eu estou aqui, ótima, como se nada tivesse acontecendo. Só esse vírus que está dando uma curtida no corpão e não está querendo arredar o pé”, ponderou ela.

A atriz aproveitou para agradecer o apoio de Scooby, depois de tantas brigas públicas, e até falou da atual mulher dele, Cintia Dicker. “Pedro merece toda minha gratidão. O caos fica pior quando, além de afetar a você, ele esbarra em outros. Esse vírus impede meus miúdos de irem à escola e Scooby esteve fazendo a alegria deles todos esses dias de gaiola. Agora as crianças ficam com ele e a gaiola diminui de peso. Que bom poder te-lo como parceiro e poder contar com você, foi sempre tão almejado esse dia e é hoje! Foto linda, de um momento lindo, com todas as pessoas especiais que me ajudam a cuidar dos meus anjos-sacis”, declarou Piovani, relembrando um clique com todos no aniversário dos gêmeos.

A atriz contou ainda que entrou em uma aplicativo de relacionamento. “Tem um vídeo que estou louca para fazer para vocês, vou ver se consigo, que é sobre aplicativo de relacionamento. Gente, eu entrei em um e eu tenho muitas histórias. Muito babado, juro. A gente tem que trocar essa figurinha porque é hilário. É meio dramático, mas é hilário também. Tem umas coisas engraçadas”, disse.

