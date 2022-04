Esporte Manchester City vence o Real Madrid em jogo eletrizante com 7 gols

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Em jogo de ida pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, ingleses e espanhóis encheram os olhos de quem ama futebol. (Foto: Reprodução)

Eletrizante, emocionante, épico. Sobram adjetivos para descrever o incrível jogo entre Manchester City e Real Madrid desta terça-feira (26), na Inglaterra. Em jogo de ida pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, ingleses e espanhóis encheram os olhos de quem ama futebol. A equipe de Pep Guardiola teve dois gols de vantagem por três vezes, mas viu os comandados de Carlo Ancelotti resistirem bravamente. O resultado: 4 a 3 para os mandantes, com gols de De Bruyne, Gabriel Jesus, Foden e Bernardo Silva de um lado, e Benzema, duas vezes – uma delas de cavadinha em cobrança de pênalti –, e Vini Jr. do outro.

E agora?

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 4 de maio, no Santiago Bernabéu. Qualquer empate, além, claro, de vitória, dá a vaga ao City. O Real precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem para ficar com a vaga sem precisar de levar a decisão para prorrogação e pênaltis. Não há mais o critério do gol marcado fora de casa na Champions. Quem passar, pega Liverpool ou Villarreal na grande final.

O jogo

O primeiro tempo foi ótimo em Manchester. O time da casa começou avassalador e abriu dois gols de vantagem nas primeiras oportunidades que teve. Primeiro, logo aos dois minutos, De Bruyne completou cruzamento na medida após boa jogada de Mahrez. Depois, aos 10, Gabriel Jesus ficou com a bola após lançamento de De Bruyne pela esquerda e deslocou Courtois. A equipe de Guardiola comandava as ações e desperdiçou chances de ampliar com Mahrez e Foden. Aos 32, Benzema conseguiu diminuir após completar passe de Alaba de primeira.

Na volta do intervalo, o ritmo continuou acelerado. Mahrez teve grande chance logo de cara, mas mandou na trave e ainda viu Carvajal salvar finalização de Foden em cima da linha. Aos sete minutos, porém, o atacante inglês deixou o dele após cruzamento na medida de Fernandinho, que saiu do banco para atuar na lateral direita. Aos 9, porém, Fernandinho ficou na saudade em jogada linda de Vini Jr., que avançou pela esquerda e marcou o segundo do Real Madrid. Aos 28, Bernardo Silva tratou de ampliar novamente a vantagem num lindo chute de pé esquerdo, no ângulo, sem chances para Courtois. Mas o Real, novamente, não se deu por vencido e viu Benzema, de cavadinha, converter pênalti cometido por Laporte para dar números finais.

No topo da artilharia

Benzema chegou a 14 gols nesta Champions, deixando Lewandowski, já eliminado com o Bayern de Munique, para trás no ranking de goleadores. O francês, que chegou a nove gols no mata-mata, tem agora 41 em 41 jogos na temporada pelo Real Madrid.

Os brasileiros

Com Casemiro no banco por não estar 100% fisicamente, foram cinco titulares na partida. Ainda na primeira etapa, Fernandinho entrou na vaga do contundido Stones e se juntou ao grupo. Gabriel Jesus balançou a rede e deu trabalho para os marcadores, principalmente para Éder Militão, na primeira etapa. Rodrygo teve atuação discreta, e Vini Jr. apareceu em lindo lance, com drible sobre Fernandinho, para marcar o dele no segundo tempo.

Próximos compromissos

Em briga acirrada com o Liverpool pelo título do Campeonato Inglês, o City volta a campo pela liga nacional no sábado, fora de casa, às 13h30 (de Brasília), contra o Leeds. A um ponto de confirmar a conquista do Espanhol, o Real Madrid recebe o Espanyol no mesmo dia, às 11h15.

