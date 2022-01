Política Manifesto de 450 auditores fiscais chama de ‘irresponsável’ declaração do ministro Ônix Lorenzoni sobre os fiscais da Receita Federal

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2022

Ministro do Trabalho e Previdência exaltou policiais federais por "exporem vida em risco", o que, segundo ele, "não acontece" com os fiscais. (Foto: Agência Brasil)

Cerca de 450 auditores fiscais assinaram nesta semana um manifesto em que classificam como ‘inverossímil e irresponsável’ a declaração do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, de que somente as carreiras policiais federais estão expostas à “situação de altíssimo risco e exposição da própria vida” e de que “isso não acontece” com os servidores do Fisco.

A afirmação de Onyx se dá em meio à mobilização da classe de um bônus de eficiência, enquanto servidores de outras categorias pedem reajustes salariais e reestruturação de carreiras como as prometidas pelo presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) diz que ‘é lamentável que uma autoridade do alto escalão do governo não considere os riscos inerentes à atuação dos auditores-fiscais’. O abaixo assinado dos auditores foi montado na terça-feira (18) e divulgado na sexta (21).

No manifesto, os servidores do Fisco argumentam que a atuação da Polícia Federal, em relação à prevenção e repressão ao tráfico de drogas e ao contrabando e descaminho, se dá ‘sem prejuízo da ação fazendária’, ou seja, de forma complementar à da Receita. O documento diz ainda que a fiscalização aduaneira e tributária federal usa ‘com frequência’ mecanismos que ‘encontram paralelo’ com os da atividade policial, lembrando que a categoria tem direito de portar arma de fogo em razão de suas atribuições.

“Como resultado de tal atuação, o volume de apreensão de drogas pela Receita Federal a coloca em nível de igualdade com as polícias, chegando por vezes a ter um volume de apreensão maior do que estas. Somente em 2020 e 2021 foram apreendidas 108 toneladas de entorpecentes, sendo 80 toneladas de cocaína e 27 toneladas de maconha, perfazendo um montante de mais de R$ 10 bilhões em apreensões, um duro golpe no tráfico e uma retirada de circulação importantíssima para a sociedade”, diz o manifesto.

Segundo os auditores, é ‘inequívoco o risco diuturno, permanente e iminente’ ao qual eles se expõem. O grupo ainda cita casos de atentados contra a integridade física de fiscais, alguns sendo vítimas de crimes violentos, que resultam em mortes.

