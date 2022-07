Inter Mano relata volta de titulares para jogo contra o Colo Colo

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Em entrevista antes da decisão diante do Colo Colo da noite desta terça-feira (05), o técnico Mano Menezes abriu o jogo e citou quem volta para a partida mais decisiva do ano colorado até aqui. Na lateral direita, após muitas críticas a Heitor, Fabricio Bustos está de volta ao time do Inter. Mais à frente, Carlos de Pena e David estão à disposição do treinador.

Além de falar da volta dos atletas citados, Mano ainda ressaltou que, na lateral esquerda, Renê ainda não está em condições físicas adequadas e, portanto, está fora da partida de hoje à noite. O técnico colorado também falou da importância da torcida na missão de tirar a desvantagem do time chileno: “Esse é o nosso maior reforço. Também nos deixa orgulhoso a volta do torcedor em grande número, com espírito de apoiar a equipe. O torcedor não vai ao estádio se o time não sentir que o time pode representar bem”.

Mano disse que teve ensinamentos da partida passada e que agora certamente a equipe tem condições de fazer uma partida melhor. Para hoje à noite, o Inter precisa reverter o 2×0 sofrido em Santiago. Não existe o critério do gol qualificado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

