Inter Inter x Colo-Colo: Momento, Escalações, Arbitragem e Transmissão

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira, 5, às 21h30, no Beira-Rio, o Inter encara o Colo-Colo pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para se classificar, o colorado precisa fazer algo que só fez 2 vezes, ambas no Beira-Rio, sob o comando de Mano Menezes: vencer por 3 gols de diferença, Uma delas foi foi pela competição internacional, quando venceu o Nueve de Ouctubre por 5 a 1. A outra é mais recente, contra o Coritiba, por 3 a 0.

INTER

O Colorado poupou titulares contra o Ceará no último final de semana, quando empatou pelo Brasileirão. Entre os lesionados, dois têm chances de aparecerem entre os titulares no confronto decisivo pela competição continental: Bustos e De Pena . Enquanto o lateral trata uma lesão no músculo posterior da coxa direita, o meio-campista sente um desconforto muscular na coxa esquerda.

Renê deve seguir de fora, em virtude de uma lesão. O Inter precisa de uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por três ou mais gols para garantir a classificação às quartas de final da Sul-Americana no tempo normal. ESCALAÇÃO Daniel; Bustos (Heitor), Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel e De Pena (Johnny); Edenilson, Alan Patrick e Taison (Pedro Henrique); Alexandre Alemão.

Técnico: Mano Menezes.

COLO-COLO

Assim como o Inter, o time chileno vem de empate no campeonato nacional. Na última sexta, empatou com o Everton-CHI em 1 a 1. A equipe, que lidera a competição nacional, vem com a vantagem construída no Chile, quando bateu o Colorado por 2 a 0.

ESCALAÇÃO

Cortés; Opazo, Falcón, Zaldivia e Suazo; Fuentes e Pávez; Solari, Leonardo Gil e Gabriel Costa; Lucero. Técnico: Gustavo Quinteros.

ARBITRAGEM

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistente 1: Gabriel Chade (ARG)

Assistente 2: Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 20h30, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Luiz Carlos Reche, reportagens de Carlos Lacerda e Bruno Soares, e plantão de Rogerio Bohlke.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter