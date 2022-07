Inter Relembre cinco viradas históricas do Inter em competições mata-mata

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Após perder de 2 a o para o Colo-Colo, no Chile, o Inter terá de pelo menos devolver o placar para manter viva a esperança de avançar na Copa Sul-Americana. Um 2 a 0 a favor do colorado na noite desta terça-feira, no Beira-Rio, levará a decisão para os pênaltis.

Para se classificar no tempo normal, os comandados de Mano Menezes precisam vencer por pelo menos 3 gols de diferença. Pela competição internacional, o clube gaúcho só se viu na situação de reverter uma desvantagem de 2 gols duas vezes. Em ambas, sem sucesso. Em 2004, a equipe foi derrotada fora de casa, por 4 a 2, para o Boca Juniors. Já me 2014, o Inter foi derrotado por 2 a 0 para o Bahia em casa, e precisava reverter fora.

Mesmo não conseguindo reverter situações similar a de hoje, vamos relembrar algumas viradas do colorado, no Beira-Rio, em competições de mata-mata.

1. Fluminense (1992)

No ano em que conquistou a Copa do Brasil, em 1992, o Inter precisou virar no Beira-Rio a decisão contra o Fluminense. No jogo de ida da final, no Estádio das Laranjeiras, o Colorado perdeu por 2 a 1. Na volta, em uma partida tensa, o time treinado por Antônio Lopes levantou a taça com uma vitória de 1 a 0, no gol de pênalti de Célio Silva, e conquistou seu último título nacional no critério do gol marcado fora de casa.

2. Santos (1997)

Em 1997, o Inter então treinado por Celso Roth sofreu 2 a 0 do Santos, na Vila Belmiro, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na volta, Arílson marcou dois gols, e o Colorado devolveu o placar nos 90 minutos. A decisão então foi para os pênaltis, em que brilhou a estrela de André. O goleiro defendeu duas cobranças e garantiu a festa no Beira-Rio com a classificação.

3. LDU (2006)

O Inter sofreu sua única derrota na Libertadores de 2006 na primeira partida das quartas de final. Na altitude de Quito, o time de Abel Braga perdeu por 2 a 1 para a LDU. Na ocasião, a competição teve uma parada em razão da Copa do Mundo, e apenas dois meses depois os times voltaram a se encontrar no Beira-Rio. Com gols de Rafael Sobis e Rentería, o Inter venceu os equatorianos por 2 a 0 e seguiu o caminho para conquistar a América pela primeira vez.

4. Banfield (2010)

O bicampeonato da Libertadores do Inter esteve ameaçado já nas oitavas de final. O Colorado enfrentou o Banfield, então recente campeão argentino, e perdeu por 3 a 1 fora de casa. Na volta, o técnico Jorge Fossati mudou seu estilo, escalou uma equipe ofensiva para buscar a virada e conseguiu. Com gols de Alecsandro e Walter, o Colorado venceu por 2 a 0, teve a vantagem no critério do gol fora de casa e seguiu rumo ao bi.

5. Santa Fé (2015)

Na última vez que disputou as quartas de final da Libertadores, o Inter também largou em desvantagem. O time treinado por Diego Aguirre levou 1 a 0 do Santa Fe, na Colômbia, e contou com um Beira-Rio lotado para obter uma sofrida classificação. O zagueiro Juan abriu o placar no começo do jogo e, nos minutos finais, o centroavante Rafael Moura fez o gol que confirmou a vaga na semifinal.

