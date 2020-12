Celebridades Mariana Rios recebe ataques após rumores de affair com Gusttavo Lima

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Atriz foi comparada com ex de sertanejo e até teve seu recente aborto relembrando durante ataques Foto: Reprodução/Instagram Atriz foi comparada com ex de sertanejo e até teve seu recente aborto relembrando durante ataques. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Rios está recebendo ataques após rumores de um suposto affair com Gusttavo Lima serem divulgados. A atriz, que negou que esteja com o sertanejo, virou um dos assuntos mais comentados do Twitter por conta disso nesta terça-feira (29).

“Nossa, me recuso a acreditar que Mariana Rios esteja com o Gusttavo Lima”, comentou uma internauta. “Mariana Rios tem um dedo podre para macho, né? Só arruma embuste”, disse outro.

Teve também quem fizesse ataques mais pesados. Um dos internautas relembrou o recente fim do noivado de Mariana com Lucas Kalil e o aborto que os dois sofreram. “Mariana Rios sofreu um aborto espontâneo não faz nem três meses e tava casada quando isso aconteceu. Agora está namorando Gusttavo Lima?”, questionou um internauta.

