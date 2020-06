Porto Alegre Máscara, sabão e sabonete são distribuídos durante missas na Restinga Velha, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Celebrações religiosas são restritas a 30 pessoas Foto: Divulgação Celebrações religiosas são restritas a 30 pessoas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Para evitar a disseminação do coronavírus no bairro Restinga Velha, na Zona Sul de Porto Alegre, kits com máscara, sabão e sabonete são distribuídos gratuitamente para fiéis da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga (Estrada Chácara do Banco, 71).

A ação, feita em conjunto com o Centro Social Pe. Pedro Leonardi, ocorre depois das duas missas dominicais: 8h e 12h. As celebrações religiosas, no entanto, são restritas a 30 pessoas, que recebem uma ficha conforme a ordem de chegada e sentam em lugares higienizados, previamente definidos e com o distanciamento exigido pelas autoridades.

“Entregamos este kit para nossos irmãos poderem levar e doar para quem precisa. É uma forma de cuidarmos uns dos outros”, afirmou o pároco Claudionir Ceron, diretor do Centro Social Pe. Pedro Leonardi.

Além dessa medida, a instituição está com outras ações de apoio à comunidade. O Kit do Saber, um material pedagógico composto por caderno de 90 folhas, lápis, borracha e caneta hidrocor, foi distribuído para cerca de 300 crianças atendidas pelo local e que estão sem aulas desde março, quando começou a pandemia no Brasil.

Outros dois kits, com cesta básica e material de higiene e limpeza, também são entregues às famílias das crianças. Informações e doações pelo telefone (51) 98410-5400 ou pelo e-mail contato@aparecidatinga.com.br.

Ajuda

Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre (CNPJ: 92.858.000/0034-03)

Banrisul

Agência: 0797

Conta: 06.001181.1-6

Sicredi

Agência: 0116

Conta: 42451-0

