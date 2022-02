Colunistas MDB pode rifar a candidatura da senadora Simone Tebet

Por Flavio Pereira | 2 de fevereiro de 2022

Caciques do MDB, como Renan Calheiros (ao lado do governador Renan Filho), já defendem abertamente apoio ao ex-presidiário Lula. (Foto: Reprodução)

A falta de competitividade da senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência da Republica pelo MDB está levando os caciques do partido a buscarem alternativas. Os caciques, em especial do Norte e Nordeste, com forte influência nas decisões do partido, temem que o MDB fique ainda mais desidratado na Câmara e no Senado depois de despencar na eleição de 2018, deixando de figurar entre as maiores bancadas. O senador Renan Calheiros fez um movimento forte esta semana, sugerindo que o partido apoie o ex-presidiário Lula, com quem ele se reuniu.

Exemplo de 2018

Em 2018, o MDB apostou na candidatura do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles. O resultado foi desastroso: Meirelles somou 1,20% do eleitorado, conquistou ridículos 1.288 milhão de votos e ficou atrás, inclusive, do folclórico Cabo Daciolo. O MDB foi o que mais perdeu cadeiras na Câmara dos Deputados: caiu de 66 eleitos em 2014 para 34 eleitos em 2018.

Apoio a Lula, Bolsonaro ou Moro

Enquanto caciques do Norte e Nordeste defendem abertamente que o partido desista da senadora Simone Tebet para apoiar o ex-presidiário Lula, existem outras duas correntes. Uma delas, liderada pelo senador Pedro Simon, também admitindo a baixa densidade eleitoral da senadora Simone, sugere uma aliança como vice de Sérgio Moro. A outra corrente, onde um dos líderes é o ex-ministro e deputado federal Osmar Terra, defende que o partido dê apoio ao presidente Jair Bolsonaro, como forma de recuperar sua identidade e recompor sua bancada no Congresso Nacional.

PP prepara lançamento da chapa completa dia 18

O deputado federal Jeronimo Goergen, que desistiu de concorrer à reeleição, comentou ontem com o colunista, que ficou impressionado diante do crescimento dos apoios junto a lideranças de todo o estado para que seja o candidato do PP ao Senado. Ele ainda não decidiu, porém, se aceitaria esse convite agora. O PP quer lançar a chapa completa – governador, vice e senador – no próximo dia 18, um dia após a prévia interna anunciada pelo MDB. O tema foi objeto de comentário nesta coluna e esta foi a avaliação trazida por Jerônimo:

“Que seria chapa pura, eu já disse no ano passado, quando coloquei meu nome lá atrás. E esse foi o grande erro que se cometeu até aqui: deveríamos ter feito uma prévia entre eu e a Ana Amélia. Se a Ana Amélia não aceitasse, me fortaleceria. E se ela ganhasse ou eu ganhasse nós fortaleceríamos o que ganhasse a prévia. E porque que eu acho que não teria nunca coligação? Porque os partidos principais todos terão candidatos. E os que podem coligar, ou têm cargo no governo do estado ou no governo federal. Então, eles vão estar coligados com um candidato que tenha relação mais forte com um dos governos. Agora, querem lançar dia 18 a chapa completa, a pressão em cima de mim aumentou, eu confesso que estou impressionando com a acolhida do meu nome. Eu não sei se ainda teria chances de ganhar uma eleição, mas eu já vejo o partido bem mobilizado. Agora vamos ver o que vai acontecer.

Apoio à desoneração da folha

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen foi um dos articuladores para aprovação, no Congresso, da política de desoneração da folha de pagamento por mais dois anos. Foi Jeronimo Goergen quem ajudou a convencer Jair Bolsonaro a sancionar, na virada do ano, a medida que prorroga até o fim de 2023, a desoneração da folha de pagamento das empresas dos 17 setores da economia que mais geram empregos no país, como indústria têxtil, construção civil e transporte rodoviário.

Barragem do Arroio Jaguari

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que “está a todo vapor a construção da Barragem do Arroio Jaguari. Mais uma demonstração da prioridade que o Governo do Brasil dá às obras que garantam segurança hídrica, de norte a sul do país”. No total, o reservatório está com 71,46% concluído.

“A barragem é destinada a abastecimento de água e irrigação nos municípios de São Gabriel, Lavras do Sul e Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, e vai beneficiar 41 mil pessoas diretamente.”

