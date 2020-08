Com um olhar atento, nenhum detalhe passa despercebido. Xuxa palpita da escolha da equipe do ensaio de fotos ao figurino. E não tem a ver com ataque de estrelismo, mesmo carregando a alcunha de Rainha. É que ela gosta de se envolver em todas as etapas do processo. A mente não para, por isso sugestões não faltam. Ainda mais se for para fazer o que é fora do habitual. E que bom que as ideias certeiras vêm.

“Sou agitada. Sou ariana. Não tenho rotina, graças a Deus. Se tenho que fazer um trabalho, penso em tudo antes de dormir. Clipes, passagens, roupas, músicas… Tudo. Penso, penso, penso e ainda sonho”, diz, aos risos.

Sabendo disso, não é de se estranhar que a loura esteja aproveitando o isolamento social, que tem seguido à risca como prevenção contra o coronavírus, para trabalhar em diferentes projetos. Anunciou que está fazendo um livro de memórias, tem escrito livros infantis, negocia um filme sobre sua vida e uma série documental sobre a última turnê como cantora. Fora isso, existem burburinhos sobre um novo “Xuxa só para baixinhos”.

“Eu sempre trabalhei muito e ficar em casa é bom, gostoso, mas eu preciso mexer minha cabeça senão piro”, diz.

Todos os planos, mesmo sem previsão de lançamento, já viraram notícia. Vindo de Maria da Graça Meneghel não poderia ser diferente. Com 41 anos de carreira, a gaúcha já está acostumada. A questão é quando o tititi passa a ser sobre suas escolhas pessoais ou simplesmente são críticas sem fundamento. “Xuxa está careca, está velha, fez plástica, não fez, engordou, é má influência, interesseira”. Chatice que não acaba.

“Põe chato nisso! E tem outra palavra mais forte… (risos) Às vezes, tenho vontade de mandar todo mundo passear. Mas respiro fundo e penso: “falo ou não falo?”. Não falo”, afirma.

O que não quer dizer que no auge dos 57 anos Xuxa tenha resolvido ficar calada. Só está preferindo gastar a saliva com o que importa. Recentemente, defendeu o youtuber Felipe Neto das acusações (falsas) de pedofilia. Publicou nas redes sociais a bandeira da luta antifascista, a favor da democracia. E, durante uma live, pediu que a amiga Ivete Sangalo se manifestasse sobre a escolha de Regina Duarte como secretária especial da Cultura (a atriz ficou por dois meses e meio no cargo, e a cantora baiana nunca se manifestou).

“Quem sou eu para cobrar algo? É a real situação do país que está cobrando de nós brasileiros. Quem se cala e não se posiciona consente, como se estivesse tudo bem, mas não está.”

Sobre revisitar o seu passado, Xuxa declara: “Quando olho para o passado, vejo coisas incríveis e algumas truncadas: pessoas que me enganaram, usaram, roubaram e, às vezes, mexer nisso dói. Foram muitas. Me cobro por ter acreditado muito nos outros. E parece que não aprendo. Vivo deixando, criando monstrinhos que querem falar por mim, viver minha vida ou mesmo achar que são as pessoas mais importantes no meu trabalho”.