Samuel Marcaccini Ribeiro teria se desequilibrado em uma sacada ao posar para selfie. (Foto: Reprodução)

Uma tragédia abalou a população de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. Um jovem recém-formado em medicina, de 23 anos, morreu após cair do terceiro andar de um prédio durante uma confraternização após os jogos da Copa do Mundo. Formado em medicina havia 15 dias, Samuel Marcaccini Ribeiro teria se desequilibrado quando se apoiava em uma sacada para tirar uma selfie.

Conforme o Corpo de Bombeiros, equipes da corporação foram acionadas, mas ao chegarem no local do acidente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava prestando os primeiros socorros a Samuel. Ele chegou a ser conduzido para o Hospital Samuel Libânio, mas não resistiu.

No local, testemunhas relataram aos bombeiros que Samuel, durante a confraternização com amigos, se apoiou no parapeito do prédio para tirar uma foto e acabou caindo.

Nas redes sociais, a instituição de ensino em que o jovem se formou em medicina, a Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), publicou uma nota de pesar pela morte dele. “É com o mais profundo pesar que lamentamos o falecimento do nosso egresso do curso de Medicina, Dr. Samuel Marcaccini Ribeiro. Aos familiares, na pessoa da professora Dra. Jomara Marcaccini, nossos sentimentos”, afirmou.

A Associação Médica de Pouso Alegre e Região também emitiu uma nota de pesar na qual dizem ter recebido “com muita tristeza” a notícia do falecimento: “aos parentes e amigos, nossas condolências. Descanse em paz.”.

Briga em Shopping

Em Barretos, no interior paulista, uma briga generalizada iniciada dentro de um shopping durante o jogo entre Brasil e Croácia no Mundial 2022, terminou com a morte de uma adolescente de 17 anos, atingida por dois tiros.

Outras três pessoas ficaram feridas e um jovem, também com 17 anos, foi apreendido suspeito de participar da ação. O menor foi levado à Fundação Casa de Araraquara, no interior paulista. A polícia trabalha com a hipótese de que a briga teria sido motivada pelo tráfico de drogas no Município.

Vídeos que circulam na internet registram o começo da confusão dentro do North Shopping, em Barretos. Os envolvidos nas agressões, durante o jogo do Mundial na praça de alimentação, foram expulsos do local.

A briga continuou e houve disparos de armas já próximo do Ginásio de Esportes João Batista da Rocha, o Rochão. Segundo a Polícia Militar, quatro homens em um carro preto passaram e atiraram contra um grupo de pessoas.

