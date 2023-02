Saúde Médico revela três dicas para evitar a ressaca no carnaval

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Uma das dicas é beber água antes, durante e depois da folia. (Foto: Reprodução)

O carnaval é o tipo de festa popular que permite de tudo um pouco, ou seja, época que as pessoas se divertem sem nenhum compromisso com amor, folia e álcool. São tantas alegrias, que se sujeitamos a prejuízos para nossa saúde. Então, veja na sequência as três dicas do médico Pedro Andrade para evitar a ressaca no carnaval. Andrade é pós-graduado em nutrologia, endocrinologia e envelhecimento saudável, com cursos de extensão em nutri genética e medicina de precisão na Universidade da Carolina do Norte – Chapell Hill, nos Estados Unidos.

Alimentação balanceada

“Para quem pretende consumir bebida alcoólica, seja qual for é indicado fazer uma boa refeição cerca de 30 minutos a uma hora antes. É importante dar preferência para refeições ricas em nutrientes e proteínas, como um prato de frango ou carne magra com saladas, verduras e legumes. Outra boa dica é consumir, se possível, alimentos salgados com a bebida, como azeitonas e queijos. Pois com o estômago cheio o álcool é absorvido de forma mais lenta e prejudica menos o fígado”, orienta Pedro.

Hidratação como prioridade

É neste momento que surge mais uma vez a importância da água, que nenhuma outra bebida é capaz de substituí-la. Andrade é enfático nesse ponto, ou seja, beba água antes, durante e depois da folia.

“Este ponto é muito importante, pois manter o corpo hidratado ajuda a evitar a ressaca e, também, ameniza o efeito do álcool, evitando que a pessoa fique embriagada rapidamente. Uma boa estratégia é, para cada copo de bebida, um copo de água”, enfatiza.

Equilíbrio com álcool

“A moderação sempre é o fator principal em relação à bebida alcóolica. Pouco adianta cuidar da alimentação e da hidratação, e consumir uma quantidade exacerbada de álcool. A moderação ainda é a melhor forma de evitar a ressaca e ter energia e disposição para curtir os quatro dias de festa”, encerra.

Mito ou verdade?

– Misturar vários tipos de bebidas alcoólicas piora a ressaca? Não piora nem melhora. O que vai importar é a quantidade de álcool que você consumiu e a sua suscetibilidade.

– As mulheres são menos resistentes ao álcool? É verdade. As mulheres têm menos quantidade de álcool desidrogenase – enzima que modula a quantidade de álcool que vai chegar ao fígado.

– Depois dos 30 anos, a ressaca é pior? Não. É uma verdade relativa. O álcool desidrogenase vai diminuindo com a idade, mas isso costuma ocorrer entre 40 e 50 anos.

– Vomitar ajuda a passar a ressaca? Não. O vômito pode aliviar o desconforto pela distensão do estômago, mas pode induzir à perda de sais minerais e desidratação. Em geral, os sintomas da ressaca só aparecem depois que todo o álcool ingerido já foi absorvido e metabolizado.

– Existe bebida boa e bebida ruim? Existem bebidas que são mais impuras, que trazem não só o álcool, mas outras substâncias que podem gerar mais intolerância e sintomas. Bebidas mais “qualificadas” têm menos impurezas e reduzem riscos de agentes adicionais à intoxicação, além do álcool. Mas vale lembrar: o mais importante é sempre a quantidade de álcool que você bebeu.

