Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

A festa segue até a quarta-feira de cinzas (22) com blocos, troças, agremiações e oito polos de animação no Sítio Histórico e nos bairros da periferia da cidade. (Foto: Arquimedes Santos/PMO)

Hospedados no Sítio Histórico de Olinda (PE), turistas “invadiram” as ladeiras para aproveitar o foco da folia do carnaval. Na tarde desta sexta-feira (17), grupos de amigos se preparavam para shows e blocos, e até fizeram “esquenta” na porta de casa, na Rua do Bonfim, no bairro do Carmo, perto de um dos polos da festa.

A atriz paulista Fani Feldmann estreia no carnaval olindense. A folia mal começou e ela contou que já planeja voltar no próximo carnaval. “Para todos os dias eu tenho um look. Cada dia um e com muito glitter”, disse.

“Essa é a primeira vez aqui [em Olinda] de todas do resto da vida. Não sei como não tinha vindo antes. Cheguei anteontem, arrastando mala pelas ladeiras, mas vale a pena”, afirmou a atriz.

Fani está hospedada em uma casa com outros 15 amigos. “A folia é dentro de casa também e faz parte. Sem isso não teria graça. Quero que seja carnaval o ano inteiro. Quero morar no carnaval daqui”, declarou.

No mesmo grupo está a gerente de produtos Fernanda Rodrigues, natural de Porto Alegre, mas que mora em Florianópolis. Para ela, não tem nenhum carnaval igual ao de Olinda.

“Cheguei na madrugada. Hoje é meu primeiro dia. Tive sorte que o carro subiu a ladeira até aqui e me deixou na porta de casa. Eu já estava com medo de ter que subir a ladeira. Mas nada supera minha expectativa, que é de muita diversão. Quero curtir com os amigos. Aqui a energia é diferente. É muita gente, aqui está quase um Big Brother”, afirmou.

Mas, quem é de Olinda também garantiu lugar no meio da folia. Odin Neves trabalha na organização do carnaval e se mudou do bairro de Jardim Atlântico para a rua 15 de novembro para aproveitar mais os dias de festa.

“Resolvi me instalar aqui na casa de um amigo nosso que fez essa gentileza e me convidou. Daqui consigo observar toda a operação do carnaval. Trouxe a minha esposa [Silvana Brito] e minha sogra [Marina Brito]. Elas se divertindo, e eu, trabalhando”, disse.

O carnaval de Olinda teve, nesta sexta (17), uma programação inédita. O público que lotou o Polo Erasto Vasconcelos, na Praça do Carmo, acompanhou um verdadeiro festival de brega. Essa foi a primeira vez que esse ritmo teve um dia só para ele.

A primeira apresentação foi da banda Labaredas, que mostrou ao público sucessos como “Kelly”. O público aprovou a ideia do show de brega no carnaval.

A cantora Dany Myler fez o segundo show. Nascida em Olinda, ela cantou sucessos de brega e frevo. Depois, foi a vez de Conde e a banda Só Brega.

A festa segue até a quarta-feira de cinzas (22) com blocos, troças, agremiações e oito polos de animação no Sítio Histórico e nos bairros da periferia da cidade. Além do tradicional de rua, o Carnaval de Olinda conta com 8 polos localizados no: Carmo, Guadalupe, Varadouro, Alto da Sé, Rio Doce, Cidade Tabajara e Xambá. Nesta experiência imersiva, uma explosão da diversidade dos sons, que parte do frevo e maracatu, com as tradicionais orquestras e nações; passando pelo caboclinho; samba; afoxé; manguebeat; o romantismo do brega, até chegar nos principais hits, que não saem da cabeça da galera. As informações são do portal de notícias G1.

