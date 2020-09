Geral Médico tenta matar o filho a tiros durante uma discussão em casa em Mato Grosso

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Arma usada no crime foi apreendida pela polícia. (Foto: Polícia Militar)

Um médico de 65 anos tentou matar o próprio filho, de 19 anos, durante uma discussão na casa da família, em Cuiabá (MT), na noite de segunda-feira (14). Segundo a PM (Polícia Militar), a briga começou depois que o jovem tentou vender um HD do computador e o pai não aceitou.

O médico foi preso por tentativa de homicídio. A polícia informou que foram disparados dois tiros de pistola. No entanto, a vítima correu e se trancou em um quarto da casa. Os tiros acertaram a porta.

À polícia, o suspeito disse que usou a arma para se defender, mas que ela caiu e causou disparos acidentais.

A arma usada no crime tem registro, mas não está no nome do médico. Segundo o tenente Rodrigo Marcos de Melo, isso configura crime de porte ilegal de arma de fogo. O pai foi encaminhado à Central de Flagrantes. A Polícia Civil investiga o caso.

Irmãs são presas

Em outro caso, a Polícia Militar de Mato Grosso prendeu duas irmãs, de 43 e 32 anos, suspeitas de planejarem o assassinato do pai, na noite de segunda-feira (14), no Conjunto São José, em Rondonópolis, a 218 quilômetros de Cuiabá. As suspeitas se desentenderam após uma delas ameaçar pagar alguém para matar o próprio pai.

Por volta das 23h30min, uma equipe da PM foi acionada por uma das suspeitas, que alegou que havia sido agredida pela irmã que estava na casa da família. Os policiais foram até o local e a suspeita relatou que se desentendeu e as duas foram às vias de fato porque a irmã teria ido ao banco sacar R$ 2 mil para pagar uma pessoa para matar seu próprio pai e a amante dele.

Foi verificado que as suspeitas apresentavam lesões nos dedos e ferimentos na região da cabeça ocasionadas durante a briga. Com uma das irmãs, a PM encontrou a quantia de R$ 1,7 mil.

Diante da situação, os policiais conduziram as duas mulheres para a delegacia por crime de vias de fato. O caso foi repassado à Polícia Judiciária Civil.

Homem agride e estupra ex-namorada

Também na segunda-feira (14), um homem de 30 anos foi preso em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, suspeito de agredir, extorquir e estuprar a ex-namorada dele.

Ele foi preso por investigadores da Delegacia de Defesa da Mulher depois que a vítima, que tem 38 anos, decidiu ir até a polícia denunciar o que aconteceu.

O suspeito foi preso na oficina onde trabalha. Segundo a polícia, a vítima contou que o ex-namorado a convidou pra ir até a 1ª Delegacia de Polícia retirar uma queixa que ele teria feito contra ela recentemente.

No entanto, isso era apenas uma desculpa. No meio do caminho, ele foi com o carro onde os dois estavam para um motel. No local, ele teria mantido relação sexual com a vítima sem o consentimento dela.

Além disso, ela contou também que foi agredida com socos e puxões de cabelo e disse que o suspeito teria batido por diversas vezes a cabeça dela contra a parede e tentado enforcá-la usando um carregador de celular.

No final, ele fez ela pagar a conta do motel e extorquiu R$ 100 que ela tinha na carteira. O suspeito deve responder por injúria, ameaça e estupro. As informações são do portal de notícias G1.

