Política Após receber alta hospitalar, Lula disse ter ficado “assustado” e “preocupado” durante os dias em que passou internado

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente se emocionou ao lembrar do resultado da tomografia que fez depois das dores de cabeça. Foto: Reprodução O presidente se emocionou ao lembrar do resultado da tomografia que fez depois das dores de cabeça. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta hospitalar e foi liberado pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo (15), segundo relato da equipe médica que o acompanha, em entrevista coletiva. Os profissionais sinalizaram ainda que o chefe do Executivo deverá ficar em sua residência em São Paulo até a quinta-feira (19) para acompanhamento da saúde e conferência da cicatrização da cirurgia.

Durante coletiva, Lula também falou com jornalistas e explicou que estava cortando as unhas da mão quando sofreu a queda em outubro, que o levou aos problemas desta semana. “Achei que estava curado, voltei a fazer esteira, fazer musculação, mas eu não estava totalmente liberado”, comentou. Ele diz ainda que sentiu dores de cabeça desde o dia 8, antes da internação na última segunda-feira (9).

O presidente se emocionou ao lembrar do resultado da tomografia que fez depois das dores de cabeça. “Quando os companheiros médicos viram a tomografia eles ficaram assustados e pediram para eu vir urgente para São Paulo. Eu achava que estava curado e confesso para vocês que fiquei assustado”, relatou.

Sobre a prisão do general Walter Braga Netto, Lula disse que tem “paciência”. “Acho que ele tem todo direito a presunção de inocência. O que eu não tive, quero que ele tenha”, afirmou. “Mas se fizeram o que acham que fizeram, quero que sejam punidos severamente”.

Lula passou por uma tomografia de controle neste domingo e deve passar por mais um exame do tipo na quinta-feira, mas os profissionais afirmam que ele se encontra estável, caminhando normalmente e teve um pós-operatório muito bom, dentro do que se esperava. O presidente pode retomar suas atividades no Executivo, mas com restrições nos próximos 15 dias, sem ativiades físicas. Ele pode, no entanto, fazer reuniões e despachar normalmente.

O chefe do Executivo estava internado desde o dia 9, após sofrer fortes dores de cabeça. A previsão é que a alta ocorra até a próxima terça (17). Lula precisou passar por dois procedimentos médicos na cabeça nesta semana, em decorrência da queda que sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro.

O último boletim médico, publicado no sábado (14), dizia que Lula permanecia internado sob cuidados semi-intensivos. “Hoje (sábado), fará apenas exames de sangue, sem nova programação de exames de imagem. Segue lúcido e orientado, alimentando-se e caminhando”, diz o documento.

Na sexta-feira (13), Lula apareceu caminhando pelo hospital após deixar a UTI em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Foi a primeira aparição pública do presidente desde sua internação. Durante a semana que passou no hospital, o presidente passou por duas cirurgias: a primeira, uma craniotomia, e a segunda, uma embolização de artéria meníngea média.

O problema que surgiu na semana passada é oriundo de uma queda que Lula sofreu em outubro, no banheiro do Palácio da Alvorada. O médico Rogério Tuma relatou que o acidente causou hematomas nos dois lados do crânio, sendo que um deles havia sido absorvido pelo organismo. “O presidente está normal. Está muito bem e apto a praticar qualquer ato da vida civil. A única coisa é que há recomendação médica para que não se esforce física e mentalmente”, disse o médico. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/medicos-antecipam-alta-de-lula-que-deve-permanecer-em-sao-paulo-ate-a-proxima-quinta-feira/

Após receber alta hospitalar, Lula disse ter ficado “assustado” e “preocupado” durante os dias em que passou internado

2024-12-15