Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2022

Os números revelados nesta sexta-feira (31) foram: 12-15-23-32-33-46. Foto: Marcello Casal/Agência Brasil Os números revelados nesta sexta-feira (31) foram: 12-15-23-32-33-46. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Dois sortudos começarão 2022 com o pé direito. A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta sexta-feira (31), o concurso (2440) da Mega da Virada, com valor estimado em R$ 378 milhões.

Duas apostas, uma de Cabo Frio (RJ) e outra de Campinas (SP), acertaram os seis números sorteados (12-15-23-32-33-46) e levaram, cada uma, R$ 189.062.363,74. Esse é o maior valor pago na história da Mega da Virada.

Ainda segundo a Caixa, 1.712 apostas acertaram a faixa de 5 números e levarão, cada uma, R$ 50.861,33. Já na quadra, 143.494 apostadores ganharão R$ 866,88, cada um.

O sorteio foi realizado logo após às 20h (horário de Brasília), em São Paulo, com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.

Segundo as regras da Caixa, os vencedores têm até 90 dias após a realização do sorteio para retirada da quantia.

Depois disso, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Recorde em 2021 nas Loterias Caixa

O ano de 2021 foi de recordes para as Loterias Caixa. Segundo o banco, o volume de venda de jogos foi o maior da história. Somente em arrecadação, a instituição somou R$ 18,5 bilhões em todas as modalidades de jogos, valor 8,2% maior que o recorde anterior, de R$ 17,1 bilhões, em 2020. Se comparado com 2018, o prêmio é 34,1% maior.

No concurso especial da Mega da Virada, a Caixa registrou R$ 1,5 bilhão em vendas, a maior arrecadação de um único concurso da história, com crescimento de 28,0% em relação a 2020 e de 70,4% em relação a 2018, segundo o banco.

Além disso, o banco também ressalta que repassou R$ 8,4 bilhões em benefícios sociais, como para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Segurança Pública, o Esporte e a Cultura, além do pagamento de Imposto de Renda.

