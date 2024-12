Brasil Mega da Virada: sorteio do último dia do ano vai pagar prêmio histórico de R$ 600 milhões; títulos do Tesouro são os mais recomendados para investimentos

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2024

Aplicar o prêmio no Tesouro Selic garante retorno anual de R$ 60,8 milhões. (Foto: Caixa/Divulgação)

A Mega da Virada 2024 se aproxima e promete pagar o maior prêmio da história, cerca de R$ 600 milhões, aos acertadores das seis dezenas. Como o valor não acumula, quem acertar a quina ou quadra também vence na loteria especial e garante um valor expressivo para começar o novo ano.

Para aplicar um prêmio de centenas de milhões, como o do concurso especial da Mega Sena, não faltam opções. Ativos de renda fixa, como o Tesouro Direto, por exemplo, na esteira da alta dos juros é uma delas, e sem correr riscos. A modalidade contempla títulos do Tesouro Nacional negociados em parceria com a B3 (a Bolsa de Valores).

As opções disponíveis podem ter a rentabilidade acordada antes do vencimento (prefixados), estar vinculada a um indicador, como o IPCA (índice oficial de inflação), ou à taxa básica de juros – a Selic, que está em 12,25% ao ano (pós-fixados).

Investir o prêmio total da Mega da Virada em Tesouro Selic com vencimento em 2027, por exemplo, garante um retorno líquido de 10,14%, ou cerca de R$ 60,8 milhões – ou R$ 5,07 milhões mensais – rentabilidade de 0,81% ao mês. Já os papéis do Tesouro IPCA + 7% trariam um de R$ 57,42 milhões no mesmo período. Enquanto que um título prefixado a 14,50% ao ano renderia R$ 71,77 milhões.

Deve-se lembrar que todas essas aplicações têm incidência do Imposto de Renda (IR), além de estarem sujeitas a taxas de administração a depender do banco ou corretora em que se investe.

Jogo

As apostas para o concurso especial de 2024 já estão abertas e podem ser feitas até as 18h do dia 31 de dezembro nas lotéricas credenciadas, pelo aplicativo ou por meio do site Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 5. É importante lembrar que a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio é dividido entre os que acertarem cinco números, e assim por diante.

Segundo a Caixa, a probabilidade de um apostador acertar os seis números e levar o prêmio total com uma aposta simples, com seis dezenas, é de 1 para 50.063.860. Já a aposta máxima (com 20 números) a probabilidade de vencer é de uma em 1.292 chances. Neste caso, porém, o valor do jogo sobe a quase R$ 200 mil.

Para aumentar as chances de ganhar é possível arriscar no Bolão Caixa, que permite dividir o custo das apostas entre amigos, familiares ou até outros clientes de uma lotérica. Nessa modalidade é possível apostar mais números, sem gastar muito.

Outra estratégia é apostar em mais de seis números no mesmo bilhete da Mega da Virada. Porém, o preço da aposta aumenta consideravelmente. Por exemplo, ao selecionar 10 números em vez de 6, a probabilidade de ganhar aumenta para 1 em 238 mil, mas o valor da aposta sobe a R$ 1.050.

O pagamento do prêmio principal da Mega da Virada pode ser realizado somente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil serão pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir da data de apresentação do bilhete.

Vale lembrar ainda que os prêmios de loteria da Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Ou seja, após esse prazo, se não for retirado o valor referente à Mega da Virada será repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies). (Estadão Conteúdo)

