| Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 12,5 milhões no próximo concurso

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.243 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14). O próximo concurso, na quarta-feira (18), deverá pagar R$ 12,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 14, 18, 28, 35, 38 e 54. A Quina teve 45 acertadores; cada um receberá R$ 43.218,75. A Quadra teve 3.079 apostas vencedoras; cada uma ganhará R$ 902,35. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do concurso em qualquer lotérica do País.

