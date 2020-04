Brasil Mega-Sena acumula e paga R$ 13 milhões no próximo concurso

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

As dezenas sorteadas foram 27-33-39-52-57-58. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta quarta-feira (8) em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa. As dezenas sorteadas foram 27-33-39-52-57-58.

O próximo concurso, de número 2251, será sorteado no próximo sábado (11) e o prêmio está estimado em R$ 13 milhões. Na Quina houve 27 apostas ganhadoras, no valor de R$ 53.018,19; na Quadra foram 2385 apostas ganhadoras no valor de R$ 857,43.

