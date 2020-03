Notas Brasil Mega-Sena oferece R$ 16 milhões para este sábado

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A Caixa promete para este sábado, 21, um prêmio principal de R$ 16 milhões no concurso 2.245 da Mega-Sena. No sorteio realizado na última quarta-feira, uma aposta simples – feita por meio da internet – acertou sozinha as seis dezenas da modalidade, fazendo jus a mais de R$ 12 milhões. Os números contemplados foram 03, 05, 11, 34, 37 e 42.

